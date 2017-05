Volksfeest in Rotterdam: 'Bij het tweede doelpunt heb ik mijn zonnebril opgezet omdat ik stond te janken'

Na het landskampioenschap van Feyenoord is in Rotterdam een volksfeest losgebarsten. Achttien jaar hadden de supporters van de club gewacht op de vijftiende landstitel. Duizenden Feyenoordfans waren naar de stad gekomen, waar de club in eigen stadion met 3-1 van Heracles Almelo won.

De zenuwen liepen de afgelopen week flink op, nadat Feyenoord de eerste kans op de landstitel bij Excelsior had verspeeld door met 3-0 te verliezen. Maar al na veertig seconden kregen de hunkerende supporters, die de wedstrijd in De Kuip, op evenemententerreinen en in kroegen in de binnenstad volgden, hoop op een goede afloop, toen aanvoerder Dirk Kuyt de 1-0 scoorde.

In het stadion en in de hele stad is de titel euforisch gevierd. De fontein op het Hofplein stond op een gegeven moment zo vol supporters, dat er nauwelijks iemand bij kon. Overal in de stad reden toeterende auto’s en ontplofte vuurwerk.

In Zuidland verloor een supporter door vuurwerk zijn hand, in het centrum van Rotterdam vielen twee gewonden door vuurwerk. In de loop van de avond riep de politie mensen op om niet meer naar het centrum van Rotterdam te komen.

Daar gold buiten de evenemententerreinen en cafés een alcoholverbod. Dat was ingesteld door burgemeester Aboutaleb, nadat er vorige week, na de verliespartij tegen Excelsior rellen in de binnenstad waren uitgebroken. Er werden 115 aanhoudingen verricht. Het feest van zondag verliep volgens de politie ‘rustig en gezellig’. Dat betekent dat morgen de huldiging op de Coolsingel doorgaat. Om 12 uur toont de selectie van Feyenoord de schaal aan het publiek.

‘In het stadion durfde ik niet eens naar het veld te kijken’

Marco Chantrel (45) vertelde vorige week in Trouw al over zijn liefde voor Feyenoord. Hij keek de wedstrijd in De Kuip.

“De afgelopen twee weken waren verschrikkelijk, zo erg zat ik in de zenuwen. Vorig jaar verloor Ajax op de laatste speeldag van De Graafschap, en ik was al bang dat ons dat ook zou overkomen. Ik was de hel voor mijn vriendin. Die zei: ga alsjeblieft ontspannen in de kroeg, want je bent onuitstaanbaar. Voor de wedstrijd was ik misselijk van de zenuwen, ik kon niet eens mijn koffie binnenhouden.

“In het stadion durfde ik aan het begin van de wedstrijd niet naar het veld te kijken. Toen zei een ventje naast me: kijk nou maar, want er gaat snel een doelpunt vallen. Toen keek ik en: bam! Kuijt scoorde 1-0. Echt, de ontlading was enorm. Bij het tweede doelpunt ging ik helemaal los, toen heb ik mijn zonnebril even opgezet, omdat ik stond te janken.

“Ik heb nu vier kampioenschappen meegemaakt, maar dit is de mooiste. Omdat het zo lang geduurd heeft en omdat het zo spannend was. Feyenoord is de terechte kampioen. Vanavond en vannacht feest ik nog wel even door. En dan morgenvroeg naar de Coolsingel.”

Josine Caspers (25) had twee jaar een seizoenskaart voor Feyenoord en keek vanmiddag in de kroeg.

“Ik had een hele slechte nacht van zaterdag op zondag. Ik werd een paar keer zwetend wakker, ik had Feyenoord in mijn nachtmerries zien verliezen. Ik had dus ook echt geen goed gevoel over de wedstrijd.”

“Na de verloren wedstrijd tegen Excelsior was ik toch bang dat ze die klap niet te boven waren gekomen, ik was dus erg zenuwachtig. Maar ik dacht: meestal zie je in vijf minuten of ze gaan winnen. Toen die goal zo vroeg viel, was het echt fantastisch. Iedereen juichte en omhelsde elkaar in de kroeg.”

“De afgelopen twee jaar had ik een seizoenskaart, dit jaar niet. Dan is het wel pijnlijk dat ze precies dit jaar kampioen worden. Voor volgend jaar wilde ik wel weer een seizoenskaart kopen, maar mijn vak is al uitverkocht.”

“Vandaag is echt een geweldige dag. Omdat het zo lang geduurd heeft. En iedereen is blij in de stad: heel Rotterdam feest. Ik ben na de wedstrijd ook de fontein bij het Hofplein in gesprongen. Die was afgeladen. Ik denk dat ik me nu nog een heel jaar goed ga voelen.”