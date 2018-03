VolkerWessels wil ook bij een mislukte aanbesteding geld zien

De procedure bij tenders voor grote projecten moet anders. Nu zijn bouwbedrijven veel tijd en geld kwijt om plannen te maken, terwijl er een gerede kans is dat zij de opdracht niet krijgen. In dat laatste geval krijgen zij wel een vergoeding voor de plannenmakerij, maar die dekt maar een derde van de gemaakte kosten.

Volgens Jan de Ruiter, bestuursvoorzitter van de grote bouwer VolkerWessels, zou het beter zijn als bedrijven die dingen naar een grote opdracht, zoals de bouw van een zeesluis of de aanpak van grote knelpunten in het rijkswegennet, alleen globale plannen indienen. Op basis daarvan moet de opdrachtgever, vaak is dat Rijkswaterstaat, een keuze maken tussen de kandidaten die een plan presenteerden. Daarbij moet de opdrachtgever letten op de kwaliteit van die plannen, de prijs, de financiele positie van de bouwers en hun prestaties in het verleden.

Is de keuze op een bedrijf, of bedrijvencombinatie, gevallen dan kunnen bouwers en opdrachtgevers de plannen samen uitwerken. Grote risico's moeten daarbij worden gedeeld. Volgens De Ruiter en zijn medebestuurder Alfred Vos biedt deze werkwijze, die in Engeland al wordt toegepast, voordelen voor bouwers én opdrachtgevers.

Bouwers lopen minder risico en hoeven niet miljoenen uit te trekken voor plannen die het uiteindelijk niet halen. De opdrachtgever kan meer invloed uitoefenen op het ontwerp en kan dus beter worden bediend. Eerder pleitte ook Rob van Wingerden, topman van concurrent Bam, voor een verandering van het huidige tendersysteem. Tot minder concurrentie tussen bouwers leidt het alternatieve tendersysteem niet, zei Vos bij de presentatie van VolkerWessels' resultaten over 2017. In de beginfase kunnen immers veel partijen meedingen.