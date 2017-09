VolkerWessels: meer woningen, meer winst, duurder personeel

Het meedingen naar grote projecten is een kostbare zaak als die opdrachten niet worden binnengesleept. En het verlenen van vergunningen voor de bouw van woningen verloopt traag. Maar verder verliepen de zaken voorspoedig voor VolkerWessels, Nederlands op een na grootste bouwbedrijf, sinds mei beursgenoteerd, dat gisteren zijn resultaten over de eerste jaarhelft presenteerde.

Die presentatie was anders van toon dan die bij concurrenten Heijmans en Bam eerder deze maand. Die meldden lagere omzetten dan in 2016, maar zagen dat als iets positiefs: de daling toonde aan dat zij niet meer op risicovolle projecten inschrijven en zo de kans op zeperds hebben gedecimeerd.

Bij VolkerWessels speelt dat niet. Het doorstond de crisis goed. Op 2012 na, toen het fors moest afschrijven op grond en vastgoed die in waarde waren gedaald, schreef het in alle crisisjaren zwarte cijfers. Dat kwam deels doordat VolkerWessels bestaat uit ruim tweehonderd bedrijven die kleine, tamelijk risicoloze projecten uitvoeren: fietspaden, rotondes, een paar huizen. Daarnaast meed VolkerWessels projecten die het te risicovol achtte. Ballast Nedam, Strukton, Bam en Heijmans hadden die wel.

Betere tijden

VolkerWessels profiteert nu van de betere tijden in de bouw. Het verkocht in de eerste jaarhelft 1710 woningen (was: 1338) en haalde 17 procent meer omzet met woningen en ander vastgoed. De toekomst biedt perspectief: tot circa 2030 is er behoefte aan een miljoen nieuwe woningen (en aan verduurzaming van veel andere). Wel lopen gemeenten achter bij het verstrekken van vergunningen en verwerking van bezwaarschriften, zei voorzitter Jan de Ruiter.

Bij infrastructuurprojecten bleef de omzet gelijk. VolkerWessels bouwt met Bam aan de nieuwe zeesluis in IJmuiden, maar de opdracht voor de verbreding en ondertunneling van de A10 ging aan het bedrijf voorbij. Met partners Bam en TBI werkte VolkerWessels ruim een jaar aan een plan voor dat project. Het consortium krijgt een deel van de kosten vergoed. Maar de vergoeding is te laag, vindt De Ruiter. Eerder klaagden ook TBI en Heijmans over de hoogte van vergoedingen voor bedrijven die meedingen naar grote projecten, maar de opdracht niet krijgen. VolkerWessels boekte een halfjaarwinst van 36 miljoen euro (was: 17 miljoen). Het orderboek is dik. Waarde: 8,4 miljard.