Volkan Caliskan vrij, maar moet proces in Turkije afwachten

Volkan zit sinds bijna twee weken vast in de zwaar beveiligde Sincan gevangenis in Ankara omdat hij tijdens een voetbalwedstrijd achter een politiek geladen spandoek zat. Gisteravond kwamen zijn mede-supporters al vrij, maar bleef Volkan als enige achter tralies. Toen sloeg even de paniek in bij de familie: gevreesd werd dat Volkan, die een dubbele nationaliteit heeft, onderdeel zou kunnen worden van de diplomatieke spanningen tussen Nederland en Turkije.

Het lijkt er nu echter op dat Volkan’s zaak simpelweg niet tegelijkertijd behandeld is als die van de andere verdachten, omdat hij op een ander moment gearresteerd is. Volkan werd op het vliegveld van Ankara aangehouden toen hij naar Nederland wilde afreizen. Zijn advocaat had vanochtend aan Volkan’s broer aangegeven dat hij nog hoopte op spoedige vrijlating.

De 24-jarige Volkan mag Turkije echter niet verlaten. Net als de andere verdachten moet hij eerst wachten op zijn rechtszaak. Wanneer deze plaats zal vinden is nog onduidelijk, maar de aanklacht is ernstig: propaganda voor een terroristische organisatie. Volkan zat tijdens een voetbalwedstrijd begin deze maand achter een spandoek met een steunbetuiging aan twee Turkse hongerstakers die door de regering als terrorist zijn bestempeld vanwege mogelijke banden met radicaal-linkse organisaties.

Volkan is niet de enige Turkse Nederlander die een uitreisverbod heeft. Volgens een woordvoerder van minister Koenders van Buitenlandse zaken zouden er in totaal zo’n tien Nederlanders met een dubbele nationaliteit Turkije momenteel niet mogen verlaten.

