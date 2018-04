Volgens Trump zit de missie erop, maar gaan de VS nu wel of niet weg uit Syrië?

Het Amerikaanse veiligheidsestablishment wist niet hoe het moest reageren toen president Trump vorige week plots aankondigde dat hij de Amerikaanse militairen uit Syrië wil terughalen. Was dit de zoveelste proefballon, of meende hij het? Maar dinsdagavond zei Trump het weer: "Ik wil er weg. Ik wil onze troepen naar huis brengen. Ik wil beginnen met de wederopbouw van óns land."

Lees verder na de advertentie

De Koerdisch-Arabische militie SDF heeft met hulp van Amerika Islamitische Staat (IS) verslagen in Noord-Syrië en het Syrische leger heeft met Russische steun de andere gebieden op IS heroverd. De missie in Syrië zit erop, aldus Trump, want de Amerikanen waren daar om IS te verslaan. Maar zijn adviseurs zien dat toch anders.

Er kleven ook risico's aan een vertrek, want dat maakt de weg vrij voor een nieuwe Turkse invasie in Noord-Syrië

De Amerikaanse aanwezigheid in Syrië was al vanaf het begin controversieel. Die is namelijk illegaal en als de militairen daar blijven, dan zullen zij een permanente bezettingsmacht vormen. Maar dat is niet het belangrijkste: de Amerikaanse aanwezigheid in Koerdisch gebied leidt tot problemen met Turkije omdat president Erdogan de Koerden daar wil aanpakken. Blijven in Syrië verhoogt dus de kans op een conflict met Turkije aanzienlijk, maar ook met het Russische leger, dat verderop zit.

Er kleven ook risico's aan een vertrek, want dat maakt de weg vrij voor een nieuwe Turkse invasie in Noord-Syrië. Verder zal het Syrische leger de rivier de Eufraat oversteken en het gebied, dat nu in handen is van de Koerden, proberen te heroveren. Een Amerikaans vertrek betekent dat Trump zijn Koerdische bondgenoten opoffert, en zo'n besluit zal de Amerikanen nog lang worden nagedragen. Maar belangrijker: IS, die in veel gebieden nog terreurcellen heeft, kan weer terugkomen.