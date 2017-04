Volgens Sean Spicer gebruikte Hitler geen chemische wapens

Die woorden deden een golf van ongeloof door zijn gehoor gaan. De nazi's gebruikten tijdens de Tweede Wereldoorlog het gas Zyklon-B om in de vernietigingskampen Joden te vermoorden.

Spicer probeerde met het voorbeeld het ingrijpen van Trump in Syrië te rechtvaardigen. De Amerikaanse president voerde campagne met de belofte 'America First', en bekritiseerde de inmenging van zijn voorganger Obama met het Syrische conflict. Maar na een gifgasaanval in Syrië vorige week, die volgens de Amerikanen het werk was van de regeringstroepen van president Assad, besloot hij toch een vergeldingsactie uit te voeren. Dit tot afgrijzen van sommige van zijn rechts-nationalistische aanhangers.

'Holocaust centra'

Spicer raakte na vragen van verslaggevers een beetje verstrikt in zijn woorden om zijn opmerking verdedigen. "Als je het hebt over zenuwgas, dan was er, dan gebruikte hij (Hitler) het niet op zijn eigen mensen op dezelfde manier als Assad nu doet. Er was duidelijk... Ik begrijp je punt, dank je. Er was geen.... Hij bracht ze in de Holocaust centra, dat begrijp ik".

De merkwaardige betiteling van vernietigingskampen als 'Holocaust centra' zorgde er alleen maar voor dat bij veel Joodse organisaties het gevoel toenam dat Spicer geen fijnbesnaard gevoel bezit voor de verschrikkingen die Joden in de Tweede Wereldoorlog moesten ondergaan.

Steven Goldstein, de directeur van het Anne Frank Center for Mutual Respect in New York, liet geschokt weten dat Spicer "zich nota bene tijdens Joods Pasen schuldig heeft gemaakt aan Holocaustontkenning, door te ontkennen dat Hitler miljoenen Joden vergast heeft."