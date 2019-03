Volgens het Europarlement is Nederland nu officieel een belastingparadijs

Het is een oordeel zonder directe gevolgen, maar toch: het Europees Parlement brandmerkt Nederland (en vier andere EU-landen) zwart op wit als belastingparadijs voor met name multinationals. Een amendement met die strekking van Paul Tang (PvdA) en zes andere Europese sociaal-democraten werd dinsdag in Straatsburg aangenomen met 408 stemmen voor en 205 tegen.

Ook Cyprus, Ierland, Luxemburg en Malta worden door het parlement in de hoek gezet. Letterlijk staat in de aangenomen tekst dat het Europees Parlement ‘de Europese Commissie oproept om minstens deze vijf lidstaten als EU-belastingparadijzen te beschouwen totdat substantiële belastinghervormingen zijn doorgevoerd’.

“Dit is een historische uitspraak en het helderst mogelijke signaal dat Nederland moet breken met het verleden”, zo reageerde Tang. “Dat dit amendement een meerderheid heeft gekregen, zegt wel iets over hoe mijn collega’s uit andere landen tegen Nederland en andere belastingparadijzen aankijken.” In december 2017 ondernam Tang al eens een poging om Nederland in het fiscale strafbankje te zetten, maar destijds staakten de stemmen (327-327).

Zwarte lijst Critici vinden dat de EU zelf ook eens goed in de spiegel moest kijken De EU-landen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een eerste zwarte lijst van belastingparadijzen, maar daarop staan alleen niet-EU-landen. Eerder deze maand werd die lijst geactualiseerd. Vijftien landen, waaronder Aruba, Bermuda en de Verenigde Arabische Emiraten, gelden nu officieel als belastingparadijs. Critici vinden dat de EU zelf ook eens goed in de spiegel moest kijken. Bij recente onthullingen over belastingontwijking gingen immers ook landen als Nederland, Luxemburg en Ierland over de tong. Den Haag argumenteert dat het de afgelopen jaren in EU-verband al hard heeft gewerkt aan maatregelen tegen ingewikkelde bedrijfsconstructies die belastingontwijking mogelijk maken. Het oordeel van het Europees Parlement staat in schril contrast met een motie die de Tweede Kamer in februari 2013 aannam over het begrip belastingparadijs. Daarin werd de Nederlandse regering verzocht ‘deze kwalificatie te verwerpen en waar mogelijk in de discussie erop aan te dringen deze kwalificatie achterwege te laten’. Dat was dus een verkapt verbod op gebruik van het b-woord. Het amendement van Tang was een van de vele aanpassingen aan het rapport van een parlementair onderzoek naar belastingontwijking, dat in zijn geheel werd aangenomen . Die onderzoekscommissie ging aan het werk na de zoveelste onthullingen over wantoestanden, vervat in de Paradise Papers (2017). Conclusie van het onderzoek is dat de EU-lidstaten nog te weinig vooruitgang boeken in de aanpak van grootschalige belastingontwijking.

