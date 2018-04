Volgens Harbers moet de boodschap zijn: U kunt naar de eilanden komen, maar u komt niet verder

Vluchtelingen die vanuit Turkije de Griekse eilanden bereiken, moeten daar toch blijven om de uitkomst van hun asielprocedure af te wachten. Het Griekse parlement behandelt deze dagen een wetsvoorstel om dat te regelen. Zo wil het tegemoet komen aan de bezwaren van de hoogste bestuursrechter in Athene. Die oordeelde vorige week nog dat het doorreisverbod onvoldoende juridische grond heeft.

De Nederlandse Tweede Kamer vroeg uitleg van VVD-staatssecretaris Mark Harbers van justitie naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak. Zij wil voorkomen dat de vluchtelingen illegaal doorreizen naar bijvoorbeeld Nederland, iets wat vanaf het Griekse vasteland makkelijker gaat dan vanaf de eilanden voor de Turkse kust. Harbers juicht de maatregelen van de Griekse regering toe, zegt hij in Athene. Hij sprak daar deze week met zijn Griekse collega en bezocht Samos, een van de eilanden waar de vluchtelingen aankomen.

De boodschap moet zijn: U kunt naar de eilanden komen, maar u komt niet verder

Hoe belangrijk is het dat de vluchtelingen op de eilanden de uitspraak in hun procedure afwachten? "Heel belangrijk. De essentie van de EU-Turkije-verklaring is dat we proberen met heel Europa dat vreselijke businessmodel van de mensensmokkelaars te breken. De boodschap moet zijn: U kunt naar de eilanden komen, maar u komt niet verder. Dáár wordt uw procedure afgehandeld, en als u geen recht hebt op asiel, dan gaat u terug naar Turkije. Als dan de rechter zegt: daar is geen grond voor, je moet mensen naar het vasteland overbrengen, dan zou dat eigenlijk een heel wreed cadeau zijn voor de mensensmokkelaars. Want de vrijkomende plekken op de eilanden worden bij wijze van spreken de volgende dag weer gevuld via nieuwe bootjes. Ik ben dus opgelucht dat de Griekse regering direct maatregelen heeft genomen om het hiaat in de wetgeving te repareren."

Mensenrechten- en hulporganisaties hebben geen goed woord over voor die reparatie. Zij roepen al tijden dat de vluchtelingen door moeten kunnen reizen naar het vasteland, wijzend op de inhumane omstandigheden in de overbevolkte kampen op de eilanden. "Iedere plek die je vrijmaakt op eilanden is een uitnodiging aan smokkelaars aan de overkant om te denken van: nou, ze hebben weer ruimte, we sturen weer nieuwe mensen. Natuurlijk moet je doen wat je kunt om op die eilanden te proberen de situatie de baas te blijven. Maar de oplossing is niet: laat iedereen maar door, want er komen nieuwe mensen die weer het slachtoffer zijn en weer in dat tentje belanden." Voordat deze migratiegolf enkele jaren terug begon, had Griekenland 1100 opvangplekken. Nu zijn er tienduizenden.

U heeft zelf de situatie op Samos gezien. Wat moet er dan gebeuren om de omstandigheden daar te verbeteren? "We moeten als internationale gemeenschap blijven helpen. Nederland levert mensen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, we hebben hier zeehavenpolitie en mensen die meehelpen bij het afnemen van de asielinterviews. Verder is Griekenland voortdurend bezig te kijken waar de meest beroerde omstandigheden zijn, waar ze de tentjes weg willen halen en weer nieuwe containers willen neerzetten. Ook daarvoor is internationale hulp en geld beschikbaar. Dat gaat soms traag. We kennen een beetje de bestuurscultuur in dit land, dat gaat niet op zijn Nederlands. Maar het is niet zo dat er niks gebeurt. Voordat deze migratiegolf enkele jaren terug begon, had Griekenland 1100 opvangplekken. Nu zijn er tienduizenden." "Maar het belangrijkste is dat hier de wetgeving wordt aangepast zodat tempo kan worden gemaakt met de procedures. De huidige regels hier laten veel ruimte en tijd voor beroepsprocedures, dat erkent de Griekse regering ook. Vandaar dat het Griekse parlement nu een nieuwe asielwet behandelt. Die moet ervoor zorgen dat procedures hier tijdig worden afgerond, zodat duidelijk is wie kan blijven maar ook wie conform de bepalingen van de EU-Turkije-verklaring teruggestuurd kan worden naar Turkije."

Sinds kort komen er weer meer vluchtelingen naar Griekenland, nu ook via de landgrens met Turkije. Dat zijn mensen die naar West-Europa willen, waaronder Nederland. "Het zijn nog niet de aantallen van 2015, maar we moeten wel uitvinden wat daar precies aan de hand is. Waar komen die mensen vandaan, gaat het om nieuwe smokkelroutes of een verlegging? Dat moeten we eerst weten om te kijken welke maatregelen nodig zijn."