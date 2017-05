Volgende week stappen tegen oud-burgemeester Verver (VVD)

Verver was namens de VVD van 2006 tot 2011 burgemeester van Schiedam. Ze moest weg vanwege vermeend machtsmisbruik. Daarvoor was ze onder andere wethouder in Harderwijk. Haar familie werd in 2016 failliet verklaard en zou een schuld hebben van 2,7 miljoen euro. Volgens curator Kees van den Bergh is het onmogelijk dat de Ververs momenteel een huur van 2050 euro voor de luxe woonboerderij betalen, terwijl ze officieel moeten rondkomen van 1400 euro per maand. Omdat ze niet konden aantonen hoe ze aan dat geld komen, zegde de curator vorige maand de huur van de riante boerderij op.

Vervolgens spande Verver een kort geding tegen de beslissing van de curator aan omdat deze onzorgvuldig gehandeld zou hebben, maar dat verloor ze. De rechtbank hield de opzegging van het huurcontract in stand. Toch weigerde Verver gehoor te geven aan dit vonnis.

Ze wordt bijgestaan door de inmiddels 74-jarige Klaas Wilting, de oud-politievoorlichter van Amsterdam. Hij wenst geen enkele mededeling over de zaak te doen, maar liet eerder in de regionale pers weten dat ‘als de rechter iets zegt, je dat in principe moet opvolgen. Maar dat kan niet altijd. Je moet in zo'n geval ook kijken die uitspraak juist is.’ Volgens curator Van den Bergh overlegt hij momenteel met de verhuurder wie het initiatief moet nemen tot de ontruiming. “De zorgvuldigheid vraagt dat we hier ruim de tijd voor nemen, maar volgende week verwacht ik nadere stappen”, aldus de curator.

