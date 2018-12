Volgend jaar 1,6 procent meer te besteden

De koopkracht stijgt volgens het kabinet volgend jaar gemiddeld met 1,6 procent. De huishoudens met een modaal inkomen met kinderen komen het meest in de plus. Die gaan er 2,2 procent op vooruit. Alleenstaanden met het minimumloon krijgen er minder bij: 0,3 procent.

De cijfers zijn een resultaat van de afspraken die VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de formatie maakten. Die zijn verwerkt in de begrotingen voor 2019 die op Prinsjesdag werden gepresenteerd. Er wordt flink geld uitgegeven om de koopkracht te stutten. “De gewone, normale Nederlander gaat er nu echt op vooruit”, zei premier Mark Rutte ruim een jaar geleden bij de presentatie van het regeerakkoord van zijn kabinet.

Het kabinet zorgt ook voor hogere kosten voor de burger. Het lage btw-tarief bijvoorbeeld stijgt van 6 naar 9 procent. De burger is ook meer kwijt aan energiebelasting. De inflatie loopt vooral door deze prijsstijgingen op van 1,6 procent dit jaar naar 2,4 procent volgend jaar. Per saldo, concludeert het kabinet, gaat de koopkracht van bijna iedereen er toch op vooruit. Op Prinsjesdag dacht het kabinet dat de koopkracht 1,5 procent stijgt, maar het is nog ietsje meer, 1,6 procent.

Een forse verlaging van de inkomstenbelasting is in januari voor het eerst zichtbaar op de loonstrookjes. Daar bovenop komt een verhoging van de algemene heffingskorting (voor iedereen) en de arbeidskorting (voor mensen die werken). Het zijn allemaal maatregelen die eraan bijdragen dat werknemers volgend jaar een hoger nettoloon krijgen uitbetaald. De nettosalarissen stijgen daardoor gemiddeld 1 tot 2,5 procent, berekende het ministerie van sociale zaken.

Modellen

Deze cijfers zijn gebaseerd op modellen en gemiddelden. Daar rolt uit dat slechts 4 procent van de huishoudens er niet op vooruit gaat. Dat zijn vooral mensen die zo’n laag inkomen hebben dat zij geen inkomstenbelasting betalen en dus ook niet profiteren van de kortingen.

De percentages in de modellen zijn voorspellingen met een slag om de arm. In het echte leven krijgen mensen bijvoorbeeld een andere baan, een kind, ze gaan scheiden of raken werkloos. Die ontwikkelingen hebben een enorm effect op de koopkracht en zijn onmogelijk te verwerken in een computerprogramma. Voor ieder individu kunnen de cijfers dus anders uitwerken.