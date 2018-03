Volg live de uitslag in uw gemeente van de verkiezingen en het referendum

Op onderstaande landkaart kunt u op uw gemeente klikken en daar de zetelverdeling in uw gemeente bekijken.

Let op: deze is niet op basis van een exit-poll, maar op basis van de daadwerkelijk getelde stemmen en de tool wordt ververst als er nieuwe uitslagen van binnenkomen. Wanneer u een gemeente heeft geselecteerd waarvan de uitslag bekend is, kunt u via het tabblad 'Zetels' het aantal zetels per partij zien en uw eigen coalitie samenstellen. Ook vindt u hier het percentage stemmen in de betreffende gemeente dit jaar en dat van de vorige verkiezingen.

Van de vier grootste gemeenten verschijnen mogelijk ook tussenstanden. Als dat het geval is wordt dit in de tool vermeld.

Hieronder vindt u de uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv ) per gemeente.

