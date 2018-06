Volg de ontknoping: laatste kans voor clubs in Arnhem en de Betuwe

Lees verder na de advertentie

Dit zijn de wedstrijden waar het vanmiddag om gaat:



SC Bemmel krijgt WAVV op bezoek en moet winnen om eersteklasser te blijven. De 18-jarige doelman van de Bemmelnaren is er in ieder geval klaar voor, zei hij in dit interview deze week.



DVOL en GVA eindigden beiden achter Arnhemse Boys, dat kampioen werd in 4F. De winnaar van vandaag promoveert mee met de Arnhemmers. De verliezer krijgt echter nog een kans.



Eendracht Arnhem kan zicht veilig spelen in de vierde klasse. Dan moet het op eigen veld wel winnen van Niftrik.



Uit bij SC Doesburg speelt SC EDS om de laatste kans om in de vierde klasse te blijven. Maar wil de ploeg uit Ellecom dat wel zo graag? Lees hier de uitgebreide voorbeschouwing.