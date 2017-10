Vogelspotten kan ook gewoon op kantoor

Zo zat Gert Ottens zaterdag binnen terwijl andere vogelliefhebbers zich in de natuur inspanden om voor de Euro Birdwatch te tellen wat er zoal voorbij kwam vliegen. Ottens’ taak was het samenvoegen van alle gegevens. Vroeger belde elke telpost zijn waarnemingen door naar Zeist, dan was het op kantoor druk en gezellig. Inmiddels gebeurt het doorgeven online, en zijn er nog maar een paar mensen nodig voor de coördinatie.

Ottens blogde dit weekend hoe hij verlangend naar buiten keek. Toen kwam er een opwindend bericht binnen: op telpost Het Hazewater bij Leusden was een Alpengierzwaluw gesignaleerd, die nu richting Zeist vloog. Meteen pakte Otten een verrekijker en rende naar de eerste verdieping van het kantoor. “Dat zou wat zijn: een megadwaalgast zo dichtbij en dat ik hem tijdens de Euro Birdwatch - gewoon op kantoor - zou zien!”

Ottens betrachtte geduld. Hij zag alvast meerder groepjes graspiepers voorbijvliegen. Het leek erop dat die kleine beestjes dit jaar erg goed vlogen, dacht hij. Terecht: met 17.903 waarnemingen eindigde de graspieper dit jaar op derde plaats in de Nederlandse telling. De spreeuw werd het vaakst geteld (66.723 keer), gevolgd door de vink. De Alpengierzwaluw haalde de top van de ranglijst niet. Gert Ottens zag hem al evenmin. “Helaas geen Alpengierzwaluw.” Maar die graspiepers waren ook al mooi, voor een kantoordag. “Heb ik dus toch nog iets meegekregen van de vogeltrek.”

