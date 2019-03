Voetbalvrouwen spelen een kampioen onwaardig

De voetbalvrouwen hebben deel twee van de voorbereiding op het WK afgesloten met een beschamende elfde en voorlaatste plaats op de Algarve Cup. Nederland, dat het jaarlijkse toernooi begon als titelverdediger, presteerde in Zuid-Portugal ver onder de maat. Zorgen dus voor bondscoach Sarina Wiegman in de aanloop naar de mondiale titelstrijd die over 92 dagen van start gaat.

In de sterkst mogelijke opstelling kreeg Nederland een les in com­bi­na­tie­voet­bal en positiespel

Na de moeizame zege in januari op Zuid-Afrika (1-2) verloor Nederland in Portugal van Spanje (2-0) en Polen (1-0) en werd er gelijkgespeeld tegen China (1-1). Het was voor het eerst dat Nederland als Europees kampioen in drie wedstrijden op rij niet wist te winnen. Door tegen China de strafschoppen beter te benutten voorkwam Nederland dat het toernooi als laatste werd beëindigd.

De Algarve Cup is het grootste vriendschappelijke toernooi van nationale vrouwenteams, maar de ambiance deed denken aan de tijd dat de nationale ploeg in eigen land voor een handjevol toeschouwers op amateurvelden speelde. En het voetbal dat Nederland in de 26ste aflevering van dit toernooi liet zien, herinnerde aan niets aan de overtuigende wijze waarop twee jaar geleden verrassend de Europese titel werd behaald. Het was een Europees kampioen onwaardig.

Voetballes Tegen Spanje kreeg Nederland in de sterkst mogelijke opstelling een les in combinatievoetbal en positiespel, twee pijlers waarop de formatie van Wiegman graag rust. Met de B-keus kon Nederland vervolgens niets uitrichten tegen Polen, als nummer 34 van de wereld op papier de minste van de twaalf landen in Portugal. En in de afsluiter tegen China oogde het spel opnieuw rusteloos, ideeënloos en onsamenhangend. Het rammelde bij Nederland vooral defensief. Wiegman probeerde van alles, maar de laatste linie bleef kwetsbaar, met als lichtpuntje Dominique Bloodworth. De ervaren middenvelders Danielle van de Donk, Sherida Spitse en Jackie Groenen konden de lijnen niet uitzetten en aanvallend creëerde Nederland met Lineth Beerensteyn, Vivianne Miedema en Lieke Martens nauwelijks uitgespeelde kansen. Voor twee speelsters kleefde er een feestelijke tintje aan het toernooi. Spitse speelde tegen Spanje haar 157ste interland en mag zich nu met in totaal 159 caps recordinternational noemen. Martens voegde zich in de wedstrijd tegen China bij de selecte groep van honderd. Maar beide vaste waarden van het team bleven in Portugal ver onder hun niveau. En zij waren niet de enigen.

Eén (1) goal Tegen Polen stelde Wiegman drie debutanten op: Lize Kop, Aniek Nouwen en Ashleigh Weerden. Van hen liet Nouwen, PSV-verdedigster, de beste indruk achter. Zij lijkt zich te mogen opmaken voor het WK, zeker gezien de personele problemen in het hart van de defensie. Anouk Dekker is geschorst voor het eerste WK-duel met Nieuw-Zeeland en Stefanie van der Gragt haakte in Portugal al snel af met een blessure. Het enige (!) doelpunt – Nederland scoorde het minst van alle twaalf landen – kwam op naam van Miedema, een van de weinige basiskrachten die wel haar niveau haalde. De spits van Arsenal kwam door de treffer, een intikkertje tegen China, op een totaal van 55 interlandgoals en heeft nog vier doelpunten nodig om Manon Melis, topscorer aller tijden met 59, te achterhalen. Nederland vervolgt het traject naar het WK met oefenduels tegen Mexico (5 april in Arnhem) en Chili (9 april, locatie onbekend). Dat betekent dat Nederland aan de mondiale titelstrijd begint zonder dat het is getest in wedstrijden tegen echte toplanden. Mexico is nummer 27 van de wereld, Chili nummer 38. Ter vergelijking: de Verenigde Staten (1), Engeland (4), Japan (8) en Brazilië (10) troffen elkaar vorige week in een vierkamp.

