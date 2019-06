De voetbalvrouwen kunnen met vertrouwen afreizen naar het WK na 3-0 overwinning op Australië

In de zogenaamde ‘uitzwaaiwedstrijd’ in Eindhoven werd een 3-0 overwinning geboekt op Australië, dat net als Nederland tot de outsiders behoort op de komende achtste editie van de mondiale titelstrijd. De doelpunten in het Philips Stadion kwamen van Shanice van de Sanden (2) en Vivianne Miedema.

Feest dus in Eindhoven, waar de twijfels over de vorm in de voorgaande wedstrijden uit de WK-campagne (voorlopig) werden weggenomen. Tevens werd er een nieuw toeschouwersrecord voor de voetbalvrouwen geboekt. Er kwamen 30.640 mensen naar het stadion van PSV en dat waren er 402 meer dan op 6 april 2018, eveneens in Eindhoven tegen Noord-Ierland. Wie had dat kunnen denken in 1973, het jaar waarin Nederland de eerste interland speelde. Die spelers van het eerste uur kregen gisteren een gepast eerbetoon.

Fans wachten bij de bus met de Oranje-speelsters. © BSR Agency

Nederland startte in Eindhoven met de elf spelers die in principe ook op 11 juni in Le Havre aan de WK-ouverture tegen Nieuw-Zeeland gaan beginnen. Die opstelling wijkt op slechts een positie af van het basisteam dat op 6 augustus 2017 in Enschede aan de aftrap stond in de gewonnen EK-finale tegen Denemarken. Destijds werd het centrum van de defensie gevormd door Stefanie van der Gragt en Anouk Dekker. Tegen Australië nam Dominique Bloodworth de plaats in van Dekker, die geschorst is voor het duel met Nieuw-Zeeland.

Wiegman moest echter al snel een wijziging aanbrengen in haar basisformatie. In de derde minuut kwam Kika Van Es na een luchtduel met Hayley Raso ongelukkig op haar linkerpols terecht. Met een bandage om het gewricht keerde de bij Ajax vertrekkende verdediger nog even terug op het veld, maar later moest ze zich toch laten vervangen door Merel van Dongen. Een trieste aftocht voor Van Es, die het WK van vier jaar geleden in Canada miste door een beenbreuk.

Kika van Es valt geblesseerd uit. © BSR Agency

Australië reikte op de drie voorgaande WK’s tot de kwartfinales en onder de Kroaat Ante Milicic, sinds januari bondscoach van de Mathildas, moet de huidige nummer zes van de wereld het in Frankrijk verder schoppen. Tegen Nederland, dat op de Fifa-ranglijst twee plaatsen lager staat geklasseerd, konden de Australische vrouwen niet imponeren, al kwamen ze na rust een aantal keren gevaarlijk voor het doel van de zeker ingrijpende Sari van Veenendaal.

Wisselvallige WK-vooorbereiding In hun laatste oefenduel voor het komende WK gaven Nederland en Australië elkaar aanvankelijk weinig toe. De beste kansen waren voor de thuisploeg. Van de Sanden kopte over na een voorzet van Lieke Martens en een schuiver van Vivianne Miedema verdween in de handen van keeper Lydia Williams. Aan de andere kant mocht Nederland niet klagen toen Van der Gragt de bal op de lat boven Van Veenendaal deponeerde. Op slag van rust kwam Nederland op voorsprong. Een vrije trap van Sherida Spitse werd van dichtbij in de korte hoek binnengekopt door Van de Sanden. Het doelpunt deed denken aan de rake kopbal van de rechterspits in de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap twee jaar terug in Utrecht tegen Noorwegen. Die treffer bleek destijds het startschot voor een winnende reeks die uiteindelijk tot de Europese titel leidde. Vlak voor haar publiekswissel, Lyneth Beerensteyn kwam na zeventig minuten in haar plaats, knalde Van de Sanden, vorige maand met Olympique Lyon Champions Leaugewinnaar, met een droge volley de 3-0 binnen. Lieke Martens in actie. © BSR Agency Van de Sanden stond direct na de hervatting ook aan de basis de 2-0. Haar voorzet werd door Jackie Groenen verlengd tot Miedema. In haar 75ste interland omspeelde de succesvolle aanvaller van Arsenal twee verdedigers voordat ze met links trefzeker raakschoot. Door die treffer verkleinde Miedema het gat met Manon Melis, nu nog all-time topscorer van Oranje. Melis, momenteel jeugdtrainer bij Feyenoord, staat op 59, Miedema op 58. Met de winst op Australië sloot Nederland een sportief wisselvallige WK-voorbereiding af. In de voorgaande zes wedstrijden won de formatie van Wiegman alleen van Zuid-Afrika (nummer 49 van de wereld), Mexico (26) en Chili (39). De zege in de eerste (en laatste) serieuze test tegen Australië gaf vertrouwen voor de WK-opening tegen Nieuw-Zeeland, dat eenzelfde soort spelstijl hanteert als Australië. Maar ook Zeeland deed vertrouwen op. In Brighton werd verrassend met 0-1 gewonnen van Engeland, een van de favorieten voor de mondiale titel.

