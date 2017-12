Voetbalvedette Weah is nu de baas van Liberia

Drie keer is scheepsrecht. Twaalf jaar lang probeerde George Weah de nieuwe president van Liberia te worden – in 2005, 2011 en 2017 – en nu is de voormalige voetbalvedette van onder meer AC Milan het eindelijk geworden. In de beslissende tweede ronde van de verkiezingsstrijd versloeg hij zijn rivaal , vicepresident Joseph Boakai (73), overtuigend. De 51-jarige Weah kreeg steun van 61,5 procent van de ruim twee miljoen stemgerechtigden in het kleine West-Afrikaanse land (4,7 miljoen inwoners). Nadat de uitslag was bekendgemaakt gingen zijn supporters de straat op om het succes luid toeterend te vieren. De opkomst lag rond de 56 procent.

De voorzitter van nationale kiescommissie riep Weah gisteravond tot winnaar uit nadat 98,1 procent van de stemmen was geteld. Weah volgt in januari de eerste vrouwelijke president van Afrika, Ellen Johnson Sirleaf (79), als staatshoofd op. Na twee termijnen van vijf jaar kan zij niet kon worden herkozen. Het is de eerste democratische machtswisseling in Liberia sinds 1944.

Corruptie Sirleaf zette een definitieve streep onder de burgeroorlog die het land jarenlang teisterde, maar kreeg veel kritiek omdat ze er niet in slaagde de corruptie door de elite uit te bannen of iets te doen aan de armoede. Ze kwam ook onder vuur omdat ze haar zoons op sleutelposities had geplaatst. Weah haakte daarop in en beloofde de Liberiaanse bevolking een betere toekomst. Met zijn vrij betekenisloze, maar optimistische slogan ‘Change for Hope’ is hij dan ook populair onder de jonge, werkloze Liberianen die klaar zijn om naar Europa te vertrekken. Migratie is een belangrijk onderwerp voor de nieuwe president. Weahs bescheiden komaf sluit beter aan bij de be­le­vings­we­reld van de gemiddelde Liberiaan dan econome Sirleaf. Weahs bescheiden komaf sluit dan ook veel beter aan bij de belevingswereld van de gemiddelde Liberiaan dan econome Sirleaf. Zij studeerde aan de Amerikaanse topuniversiteit Harvard en maakte carrière bij de Wereldbank. Weah voetbalde zich een weg uit sloppenwijk Clara Town in de hoofdstad Monrovia om naam te maken in de Afrikaanse sportwereld. Als 21-jarige werd hij door trainer Arsène Wenger in Europa geïntroduceerd. Daar werd hij in de jaren negentig een ster bij grote clubs als AS Monaco, Paris Saint-Germain en AC Milan. Hij speelde zestig interlands en is de enige Afrikaan die in 1995 door de Fifa werd gehuldigd als beste voetballer ter wereld. Dat jaar won hij ook de Gouden Bal.

Voetbal In de tussentijd werd zijn geboorteland verscheurd door een burgeroorlog. Met voetbal besloot Weah hoop te bieden. Twee miljoen dollar investeerde hij in het Liberiaanse nationale team Lone Stars, vanwege het effect dat de voetbalhelden hadden op de strijdende partijen. “Als zij speelden, werd er niet geschoten”, zei ­Weah eerder in een interview met Trouw. Hij werkte ook als ambassadeur van Unicef mee aan educatieve programma’s over aids en trok zich het lot aan van voormalige kindsoldaten en getraumatiseerde jongeren. Na zijn voetbaljaren besloot Weah in 2005 de politiek in te gaan. Hij pakte het groots aan door zich te kandideren voor het presidentschap. Hij verloor in de tweede ronde van Sirleaf. In 2011 mislukte zijn tweede poging. Zijn gebrek aan opleiding – Weah had nog geen middelbareschooldiploma – en politieke ervaring maakte hem in de ogen van de Liberaanse elite een ongeschikt leider. Weah gaf niet op, stofte zijn schooltas af en nam plaats in de banken van de DeVry University in Florida voor de studie Business Administration. In 2014 werd hij verkozen tot senator voor zijn partij Congres for Democratic Change (CDC).

Charles Taylor Ondanks Weahs inspirerende levenspad is er ook kritiek. Zo liet hij zich in de Senaat maar weinig zien. En hoe nauw zijn de banden met de entourage van ex-leider Charles Taylor, die in 2012 door het Speciale Hof voor Sierra Leone medeplichtig werd bevonden aan oorlogsmisdaden in buurland Sierra Leone en vijftig jaar uitzit? Weahs running mate is immers Taylors ex-vrouw Jewel Howard-Taylor. Zij heeft beloofd rijst, het politiek beladen basisvoedsel in Liberia, weer betaalbaar te maken. En voedsel lijken de veelal arme Liberianen belangrijker te vinden dan de banden die zij of Weah nog zou hebben met Taylor.