Voetbalmeiden: ‘Je leert van jongens, ze zijn fysieker en vaak sneller’

Isa Kardinaal. Uit: Amsterdam-Noord. Leeftijd: 14 jaar. Tweede klas atheneum. Club: DVC Buiksloot. Tevens: nationaal meidenelftal onder 15 jaar. Positie: centrale verdediger.

Speel jij in een meisjesteam of gemengd? “Met een jaar of vijf ging ik bij een voetbalclub hier naast de deur, die heette toen nog Volenwijkers, nu dus DVC Buiksloot, daar spelen alleen maar jongens. Ik geloof dat er één ander meisje bij de club is. In mijn huidige team ben ik ook het enige meisje. Volgend seizoen ga ik overstappen naar voetbalclub Buitenveldert, daar kan ik hoger spelen en weer meer leren. Daar kom ik in een gemengd team, met drie meisjes.”

Goed idee van de KNVB om het gemengd spelen extra te stimuleren? “Ja, dat denk ik zeker. Zo kan je veel van elkaar leren, de jongens van de meisjes en omgekeerd. Waarom zou je dat gescheiden doen? Het is goed als je plezier hebt in het voetbal en je graag je best wilt doen, voor jongens en meisjes. Ik zit ook in het nationaal meidenteam onder 15, binnenkort spelen we twee keer een oefenwedstrijd tegen Amerika, daar leer ik ook echt veel van.” In mijn huidige team ben ik het enige meisje Isa Kardinaal

Volg je het WK in Frankrijk? “Nog niet, ik ga wel het Nederlands elftal volgen. Ik probeer dan goed naar het spel te kijken, dan zie ik vaak dingen die ik zelf ook geleerd heb bij de KNVB-trainingen. Of zij doen het juist anders, ook goed om te zien. Ik zou het echt heel vet vinden om later zelf in het Nederlands elftal te zitten, dat is mijn droom.”

Heb jij een favoriete speelster in het Nederlands elftal? “Nee, Ik heb niet echt een favoriete speelster.”

Wat wordt de uitslag tegen Nieuw-Zeeland? “Ik ken het team van Nieuw-Zeeland niet, maar ik voorspel toch dat Nederland met 3-1 wint.” Tara te Wierik uit Wijhe. ‘Daniëlle van de Donk is mijn grote voorbeeld’ © Herman Engbers Tara te Wierik. Uit: Wijhe. Leeftijd: 14 jaar. Tweede klas vwo. Club: Be Quick ’28 in Zwolle. Positie: middenveld.

Speel jij op dit moment in een meisjesteam of gemengd? “Ik speel nu bij Be Quick ’28 in een gemengd team, met één ander meisje, verder alleen jongens. Toen ik vijf jaar was ging ik al bij een club, Wijhe ’92. Op advies van de KNVB ben ik overgestapt naar de club in Zwolle, die speelt op een hoger niveau. Maar ik heb altijd gemengd gevoetbald, altijd met veel jongens. Jammer genoeg ben ik onlangs afgevallen bij de selectie voor het nationaal team van meiden onder de 15 jaar. Ik zit wel in de schaduwploeg van dat team en train veel. Ik ga extra mijn best doen, want ik wil later graag in het Nederlands vrouwenelftal komen.”

Goed idee van de KNVB om het gemengd spelen extra te stimuleren? “Ja, want je leert veel van met jongens voetballen. Ze zijn fysieker en ook vaak sneller.” Ik ga extra mijn best doen, want ik wil later graag in het Nederlands vrouwenelftal komen Tara te Wierik

Volg je het WK in Frankrijk? “Jazeker. Ik heb al veel gekeken en ik houd de uitslagen bij. Ik wil vandaag graag kijken naar de eerste wedstrijd van Nederland, maar het valt samen met school, dus ik weet niet of dat lukt. Volgend weekeinde ga ik met mijn ouders en mijn broer met de auto naar Frankrijk, heel leuk, we hebben kaartjes voor de wedstrijd tegen Kameroen.”

Heb jij een favoriete speelster in het Nederlands elftal? “Ja, dat is Daniëlle van de Donk. Zij is heel goed aanvallend op het middenveld, ze geeft hele goede steekpasses. Ik ben zelf eerder een verdedigende middenvelder, zij is mijn grote voorbeeld.”

Wat wordt de uitslag tegen Nieuw-Zeeland? “Hmm... ik denk dat de Oranjevrouwen gewoon gaan winnen, met 2-1.” Wieke Kaptein (rechts) uit Hengelo: ‘Jongens zijn fysiek sterker en technisch kunnen ze vaak meer’ © * Wieke Kaptein. Uit: Hengelo. Leeftijd: 13 jaar. Tweede klas tl/havo. Club: Achilles ’12. Tevens: nationaal meidenelftal onder 15 jaar. Positie: verdediger.

Speel jij in een meisjesteam of gemengd? “Ik speel in een team bij Achilles ’12 met één ander meisje. Ik zat eerst bij FC Twente, maar die zijn gestopt met de meidenopleiding. Nu train ik bij de FEA, de voetbalacademie voor jong talent, ook met jongens samen.”

Goed idee van de KNVB om het gemengd spelen extra te stimuleren? “Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Meiden die echt goed zijn, willen ook graag verder komen. Als je alleen met meiden speelt, is het niveau lager, dan kan ik mezelf niet goed verbeteren. Jongens zijn fysiek sterker en technisch kunnen ze vaak meer. Ze doorzien ook goed hoe je het spel moet spelen.” Daniëlle van de Donk is mijn favoriete speelster Wieke Kaptein

Volg je het WK in Frankrijk? “Ja, ik kijk alle wedstrijden. De mooiste tot nog toe vond ik Frankrijk tegen Zuid-Korea.”

Heb jij een favoriete speelster in het Nederlands elftal? “Zelf ben ik links- of rechtsback. Daniëlle van de Donk is een middenvelder, maar toch mijn favoriet. Ze is een mooie voetbalster en zowel verdedigend als aanvallend sterk.”

Wat wordt de uitslag tegen Nieuw-Zeeland? “2-1 voor Nederland. En ik denk dat ze de finale gaan halen. Tegen Frankrijk, voorspel ik. En Nederland wordt wereldkampioen.”

KNVB wil gemengde jeugdcompetities De beste meisjes bij de jongens, dat behoort in het amateurvoetbal al jaren tot de praktijk van alledag. Oud-bondscoach Vera Pauw, grondlegster van het professionele vrouwenvoetbal in Nederland, zei al vroeg dat de betere meiden voor hun ontwikkeling met en tegen jongens moeten spelen. Alle speelsters van de huidige nationale ploeg, op aanvalster Shanice van de Sanden na, hebben in hun jeugdjaren in jongenscompetities gespeeld. Vele omstanders weten uit eigen ervaring dat er van weerstand onder jongens, van schaamte om met ze te spelen, weinig sprake was en is. Meiden kunnen het niveau aan en zijn vaak minstens zo fanatiek, zo niet fanatieker – totdat fysieke vermogens in kracht uiteen gaan lopen. De KNVB wil gemengd voetbal nu aan de basis uitbreiden. Tot en met elf jaar wil de voetbalbond jongens en meisjes ongeacht hun kwaliteiten in gemengde competities laten spelen. Het is een van de voorstellen in de onlangs gepresenteerde toekomstvisie waarmee de KNVB het vrouwenvoetbal wil versterken en verbreden. Lang was vrouwenvoetbal de snelst groeiende sport in Nederland, maar de groei stokte in de voorbije jaren. Tennis, gymnastiek en hockey hebben meer vrouwelijke leden. In het seizoen na het gewonnen EK van 2017 daalde het aantal voetballende meisjes in de categorie van 11 tot 15 jaar – de aanwas voor de toekomst – volgens KNVB-cijfers zelfs licht. De bond hoopt die tendens met gemengd voetbal bij de jongsten om te buigen. “Wij denken dat gemengd voetbal het leukst en het meest passend is voor elk kind”, zei manager vrouwenvoetbal (en oud-international) Kirsten van de Ven bij de NOS. “Uit onderzoek is gebleken dat het voor meiden en jongens beter is om samen te voetballen.” International Stefanie van der Gragt stapte in haar jeugd over van Reiger Boys uit haar woonplaats Heerhugowaard naar Kolping Boys in Alkmaar. Ze kon daar bij jongens B1 spelen. Haar vader vertelde in het Noordhollands Dagblad dat de coach meteen een boodschap voor zijn spelers had. “Hij zei tegen de jongens: ‘Dit is Stefanie, zij komt bij ons. Wie commentaar heeft, zet ik op de bank’.”

