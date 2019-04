Voetballer schiet meisje te hulp dat crackers als lunch kreeg

Het meisje begon te huilen, vertelde een leerkracht later aan de pers.

Het incident vond een paar dagen geleden plaats op een basisschool bij Verona, in het door de nationalistische anti-immigratiepartij gedomineerde noorden van Italië. De ouders van het meisje, die buitenlands zijn, hadden de bijdrage voor de schoollunches niet betaald en niet gereageerd op aanmaningen van de gemeente. Waarop Lega-burgemeester Andrea Girardi besloot dat hun dochtertje geen pasta moest krijgen maar goedkopere crackers met tonijn. Het meisje hetzelfde laten eten als de andere leerlingen zou onrechtvaardig zijn tegenover al die ouders die wél betalen, zo redeneerde hij.

Het motto van Lega-leider en vicepremier Matteo Salvini, die de Italiaanse politiek domineert, is: ‘Italianen eerst’

Het motto van Lega-leider en vicepremier Matteo Salvini, die de Italiaanse politiek momenteel domineert, is: ‘Italianen eerst’. Nadat het kleine tonijnincident zijn weg naar de landelijke media had gevonden, schreef een bekende columnist: “Wie ‘Italianen eerst’ schreeuwt, beseft niet hoeveel schade hij de Italianen daarmee berokkent. De Italiaanse kinderen op die school zullen zich hebben gegeneerd en hebben nu al geleerd wat schuldgevoel is.”

Vorig jaar was er in een andere door de Lega bestuurde gemeente ook gedoe rondom kinderen van immigranten die geen warme lunch meer kregen op school. Crowdfunding leverde toen razendsnel tienduizenden euro’s op voor die leerlingen. Ook nu is er onmiddellijk hulp geboden: profvoetballer Antonio Candreva, een geboren Romein die bij Inter Milaan speelt, heeft burgemeester Giradi gebeld en aangeboden de lunches voor het meisje te betalen.

