Voetballer Mo Salah springt in de bres voor zwerfdieren in Egypte

Op Twitter plaatste hij een foto waar hij samen met zijn twee Siamese katten poseert. Hij schrijft in het Arabisch: ‘Katten en honden zullen nergens naartoe worden geëxporteerd. Dat zal en kan niet gebeuren.’

Het Egyptische ministerie van landbouw keurde vorige week de uitzetting van zo’n 4000 honden en katten goed. De dieren zijn ingeënt tegen ziektes en zullen het land per vliegtuig verlaten. De regering zegt de beesten niet zelf te vervoeren, maar geeft alleen licenties uit voor de verhuizing om de overlast van de miljoenen honden en katten in het land tegen te gaan.

Het is niet bekend welke eindbestemming en welk lot de zwerfdieren te wachten staat. Dierenliefhebbers en activisten zijn bang dat ze uiteindelijk op het menu belanden. Zo stelde politica Margaret Azir onlangs nog voor om zwerfhonden vet te mesten om ze vervolgens te verkopen. Volgens haar zijn ze ‘net zo waardevol als schapen’.

Voor veel Grieken is een hond geen levend wezen, maar een ding

Als een Griek zijn hond zat is, laat hij hem vaak ergens achter. Zwerfhonden kom je daardoor volop tegen in Griekenland. Nederlanders willen graag adopteren, mits een dier leuk is met de kinderen, natuurlijk.