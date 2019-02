Voetballen voor een paar euro per dag, de Argentijnse vrouwen zijn het beu

Argentinië is het land van Maradona, Messi en... Macarena Sánchez. De 27-jarige aanvaller is de laatste weken uitgegroeid tot de beroemdste voetbalster van Argentinië: ze heeft de nationale bond aangeklaagd om een profcontract af te dwingen.

“Ook de vrouwen van de Primera División moeten betaald voetbal kunnen spelen”, zegt Sánchez. Als vaste waarde van topclub UAI Urquiza veroverde ze vier nationale titels en het brons in de Zuid-Amerikaanse Champions League. Voor die prestaties kreeg ze welgeteld acht euro per maand.

De vergoeding staat in schril contrast met de offers die Sánchez moest maken voor haar voetbalcarrière. Naast de topsport moest er namelijk ook gewerkt en gestudeerd worden. “Ik ging om zeven uur ’s ochtends van huis, en zag mijn bed pas weer om elf uur ’s avonds.”

Nu zit Sánchez werkloos thuis. De ­fel­gekleurde voetbalschoenen op het balkon zijn stille getuigen van een ­carrière die op de tocht staat. Nadat ze in het openbaar had gepleit voor een contract, zette UAI Urquiza Sánchez aan de kant. En omdat de transfer­periode al was verstreken, kan ze niet voor een ander team uitkomen.

Met de aanklacht wil Sánchez aandacht vragen voor de manier waarop de vrouwen in de Primera División worden behandeld. “Verschillende teams trainen in het donker omdat de clubs het te duur vinden om de lichten aan te laten voor de vrouwen. Of ze worden verplicht om de kleedkamer schoon te maken. Sterker nog, sommige speelsters moeten geld potten om onkosten van de club te dekken. Dat wordt natuurlijk nooit van mannelijke profvoetballers geëist.”

Doodsbedreiging

Hoewel praktisch alle voetbalvrouwen Sánchez steunen, lijken vooral mannen moeite te hebben met haar pleidooi. Op sociale media regent het beledigingen. Via Instagram werd ze zelfs met de dood bedreigd. “Het is tekenend voor het machismo in de voetbalwereld”, zegt Sánchez terwijl ze over haar arm wrijft, waarop schilder Frida Kahlo – een feministisch icoon – is getatoeëerd.

Ondanks het machismo spelen naar schatting 1,5 miljoen vrouwen voetbal in Argentinië. Met name doordeweeks stromen de velden vol. Maar in de weekenden blijven de tribunes grotendeels leeg bij wedstrijden van de Primera División voor vrouwen.

“Het klinkt misschien een beetje cru, maar ik zie geen vraag naar professioneel vrouwenvoetbal, zegt voetbalhistoricus Esteban Bekerman. “De clubs zien er geen brood in.”

Volgens Bekerman is juist die combinatie cruciaal voor het opzetten van een profcompetitie. “Op die manier kregen de mannen in de jaren 30 hun status als profvoetballer. De spelers zelf hadden helemaal niet om contracten gevraagd, ze kregen immers toch wel zwart betaald.”

Macarena Sánchez © *

“De kost gaat voor de baat uit”, reageert Sánchez ferm. En ze heeft ook wel een idee waar het geld vandaan moet komen. “Een deel van de sponsorinkomsten van het nationale mannenteam kan men investeren in het vrouwenvoetbal.”

Sánchez is niet de eerste voetbalster die betere werkomstandigheden eist. In 2017 staakte het Argentijnse vrouwenelftal nadat de bond de speelsters had verplicht te overnachten in een touringcar in plaats van een hotel. Ook hadden de internationals de beloofde onkostenvergoeding van zes euro per dag niet ontvangen.