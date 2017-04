Voetballen nadat je een aanslag hebt meegemaakt, hoe doe je dat?

Verdediger Marc Bartra zat dinsdagavond iets na 19.10 uur rechts achterin de bus van Borussia Dortmund. De bus kwam net van het hotel waar de selectie van de Duitse topploeg zich had voorbereid op de Champions Leaguewedstrijd tegen AS Monaco. Kort nadat de auto de openbare weg was opgedraaid, volgden drie explosies, van bommen die in een heg naast de weg verstopt zaten.

Bartra zat precies op de plek waar de bommen de ruiten van de bus verbrijzelden. Hij brak zijn spaakbeen. Een motoragent die voorop reed, liep gehoorschade op. De schade had veel erger kunnen zijn, zei het Duitse Openbaar Ministerie vandaag. Een metalen pin had zich in de hoofdsteun van een stoel geboord.

We bukten gelijk en wie kon, lag op de grond Doelman Roman Bürki

Doelman Roman Bürki zat naast Bartra toen de ‘enorme explosie’ plaatsvond. “We bukten gelijk en wie kon, lag op de grond”, vertelde hij aan de Zwitserse krant Blick. “Ik had geen idee wat er gebeurde. We waren geschokt, niemand dacht aan de voetbalwedstrijd die zou komen.”

Borussia Dortmund moet (en wil) vanavond op herhaling. “We spelen niet voor ons, maar voor de hele wereld”, zei voorzitter Hans-Joachim Watzke, al had hij liever gezien dat de wedstrijd iets langer was uitgesteld. Het zou volgens hem namelijk een ‘megaklus’ worden om de spelers, die ‘extreem in shock waren’, mentaal klaar te maken.

Doodzwijgen? Een knop snel omzetten kan niet, zegt ook sportpsycholoog Rico Schuijers, die onder meer de Nederlandse hockeydames bijstond, een paar uur voor de wedstrijd. “Die knop bestaat niet. Doodzwijgen zou stom zijn. Ik zou eerder vragen aan een speler: hoe denk jij dat je je het beste kunt voorbereiden?” Doodzwijgen zou stom zijn. Ik zou eerder vragen aan een speler: hoe denk jij dat je je het beste kunt voorbereiden? Sportpsycholoog Rico Schuijers Schuijers gebruikt voor het verwerken van tegenslagen of, in dit geval, aanslagen, een methode die uitgaat van visualiseren. “Parkeer de explosies ergens, zou ik zeggen. Het is net als tijdens het winkelen tijdelijk je auto wegzetten. Je weet waar die staat, maar je denkt er niet aan. In die auto leg je alle videobanden van het voorval én je gevoelens daarover, desnoods alleen voor twee keer 45 minuten. Daarna mag je weer denken: potverdikke, wat hebben wij nou meegemaakt?!” De selectie Borussia stond vandaag al vroeg op het trainingsveld voor een extra voorbereiding op de wedstrijd. Spelers die zich niet zeker voelden, hoefden niet te spelen. Marc Bartra wenste op Instagram zijn medespelers succes, met een arm in het verband.



Over een paar uur wordt duidelijk of die steun heeft gewerkt. De wedstrijd tegen Monaco begint om 18.45 uur. Bartra is inmiddels met succes geopereerd.



Daders In de buurt van de aanslag vond de politie drie identieke brieven waarin de daad wordt opgeëist. Ze beginnen met de aanhef ‘in naam van Allah, de genadige, de barmhartige’ en bekritiseren de Duitse bijdrage aan de anti-IS-coalitie. De aanklacht met weinig diplomatiek bewoordingen is rechtstreeks gericht aan bondskanselier Angela Merkel. “Waarschijnlijk, Merkel, bekommer jij je niet om je kleine vieze onderdanen. Jouw tornado’s vliegen nog altijd over de grond van het kalifaat om moslims te vermoorden”, meldt het schrijven. Het waarschuwt dat IS nog meer sporters en prominenten uit ‘Duitsland en andere kruisvaarderslanden’ op een dodenlijst heeft geplaatst. Merkel is ontzet over de aanslag, liet haar woordvoerder weten. Hij prees de fans van Dortmund, die onderdak hadden geboden aan supporters van tegenstander Monaco. Er circuleerde er ook een brief waarin de aanslag werd opgeëist door links-extremisten. Die zouden vinden dat Borussia Dortmund te mild optreedt tegen racisme onder supporters. Maar het Duitse OM twijfelt aan de echtheid van deze brief en neemt het islamistische spoor serieuzer. In het zuiden van Duitsland pakte de politie nog een islamistische verdachte op. Deze 31-jarige man heeft voor zover bekend niets met Dortmund te maken. Maar het is wel een hooggeplaatste IS-er die in 2015 met de vluchtelingenstroom naar Duitsland kwam om aanslagen in Europa te coördineren. Hij reisde sindsdien herhaaldelijk naar Griekenland om vluchtelingen te ronselen voor zijn projecten. Met zijn aanhouding zijn mogelijk diverse nieuwe aanslagen in de kiem gesmoord.

Aanslagen op sporters: spelersbussen eenvoudig doelwit Aanslagen die specifiek gericht zijn op atleten, en niet bijvoorbeeld op de plek waar een sportwedstrijd wordt gehouden, komen niet vaak voor. Maar als het gebeurt, motieven daargelaten, zijn spelersbussen een eenvoudig doelwit. Zo werd in 2009 de bus van het cricketteam van Sri Lanka doorzeefd met kogels, toen het team op weg was voor een wedstrijd in en tegen Pakistan. Zes agenten en twee omstanders werden gedood. Een jaar later liep in Angola de bus van het nationale voetbalelftal van Togo in een hinderlaag, vlak voor het begin van de Afrika Cup. Drie mensen kwamen om het leven, onder wie de buschauffeur. Togo trok zich daarna terug uit het toernooi. Grote evenementen op de openbare weg zijn ook kwetsbaar. Zo blies een Tamiltijger zichzelf in 2008 op midden tussen de toplopers in Sri Lanka. Bij de finish van de Amerikaanse Boston Marathon in 2013 gingen twee bommen af, verstopt in snelkookpannen. Dat gebeurde twee uur nadat de topatleten waren gefinisht. Drie hardlopers kwamen om het leven, onder wie de achtjarige Martin Richard. De gijzeling van Israëlische atleten op de Olympische Spelen van München in 1972 is misschien wel het bekendste voorbeeld van terreur tegen sporters. Palestijnse terroristen brachten daar uiteindelijk elf leden van het Israëlisch team om het leven.

