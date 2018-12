Voetbaldroom van Afghaanse vrouwen wordt MeToo-nachtmerrie

Afghanistan heeft de voorzitter van zijn voetbalbond en vier andere bondsfunctionarissen geschorst na beschuldigingen van seksueel misbruik van voetbalsters van het nationale vrouwenelftal. Justitie in Kaboel is bovendien een onderzoek begonnen naar de vermoede wanpraktijken. ‘Schokkend en onaanvaardbaar voor alle Afghanen’ noemt president Ashraf Ghani het schandaal.

De Britse krant The Guardian bracht de zaak onlangs aan het rollen op grond van getuigenissen van een oud-aanvoerster van het Afghaanse vrouwenteam, Khalida Popal, twee andere speelsters en een coach. Volgens de vrouwen zijn de daders bondsfunctionarissen met nauwe banden met de Afghaanse regering. Zij zouden hun macht over het selecteren van speelsters en deelname aan buitenlandse trainingskampen en wedstrijden misbruiken om seks af te dwingen.

Slaapkamer Ex-aanvoerster Popal vluchtte enkele jaren geleden naar Denemarken, maar bleef betrokken bij het nationale elftal. Volgens haar heeft bondsvoorzitter Keramuddin Keram, een invloedrijke oud-krijgsheer, bij zijn kantoor in Kaboel een slaapkamer die alleen hijzelf van binnenuit met een vingerafdruk kan openen. Hij zou speelsters daarin lokken en dwingen tot seksuele handelingen. Tijdens een trainingskamp begin dit jaar in Jordanië zouden voetbalsters van het nationale team door twee bondsfunctionarissen zijn misbruikt. “Deze mannen gingen naar de kamers van de speelsters en sliepen met hen”, vertelde Popal aan The Guardian. “Ze dwongen de meisjes.” De be­schul­di­gin­gen zijn pijnlijk voor de Afghaanse regering, die door het Westen in het zadel wordt gehouden De beschuldigingen zijn pijnlijk voor de Afghaanse regering, die door het Westen in het zadel wordt gehouden. Want vrouwensport is na het verdrijven van de Taliban in 2001 juist actief bevorderd als onderdeel van een nieuw, moderner Afghanistan. Daarbij wordt er vaak ook op gewezen dat het nationale vrouwenteam, heel symbolisch, traint in het voetbalstadion van Kaboel, waar de Taliban vroeger executies voltrokken. Maar voetballen blijft riskant voor vrouwen in het oerconservatieve, door mannen overheerste Afghanistan, waar de Taliban al weer jaren in opmars zijn. En je stem verheffen tegen seksueel misbruik, zoals Popal nu vanuit Denemarken doet, is een groot taboe.

Verstoting Vrouwen in Afghanistan zelf durven zelden met dit soort ervaringen naar buiten te komen, uit angst te worden beschuldigd van ‘overspel’ of ‘onzedelijk gedrag’. Dat kan hen op verstoting door echtgenoten en families komen te staan, of erger. Toen het schandaal vorige maand losbarstte, reageerde de Afghaanse voetbalbond AFF in eerst instantie ontkennend. Volgens secretaris-generaal Sayed Ali Reza Aghazada, zelf een van de beschuldigde mannen, zou het slechts gaan om ‘nepverhalen’. “Geen enkel meisje van het nationale team is misbruikt”, verzekerde de bondsbestuurder op een persconferentie in Kaboel. Maar anderen bleken de beschuldigen wel degelijk serieus te nemen. De voorzitter van het Afghaanse Olympisch Comité, Hafizullah Rahimi, meldde dat misbruik inderdaad een probleem is, niet alleen bij de voetbalbond, maar ook binnen andere sportfederaties. De Deense sportkledingfabrikant Hummel, hoofdsponsor van het Afghaanse vrouwenteam, beëindigde de samenwerking. En de wereldvoetbalbond Fifa bevestigde op de hoogte te zijn van de aantijgingen en die te onderzoeken. Dit tot tevredenheid van oud-aanvoerster Popal en haar medestrijdsters, die zondag hoopvol reageerden op de schorsing van de voetbalbonzen. “Vrouwen hebben jaren moeten lijden en zwijgen”, aldus ex-speelster Mina Ahmadi via WhatsApp. “Ik denk dat dit het begin is van een betere toekomst voor ons land.”

