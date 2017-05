Voetbalclubs vinden geregeld inspiratie bij leden van de koninklijke familie

Alleen al in de eredivisie zijn dat er drie: Willem II natuurlijk, Roda Juliana Combinatie en PEC Zwolle; de naam PEC ontstond toen in 1910 twee clubs, Prins Hendrik en Ende Desespereert Nimmer, fuseerden.

Lees verder na de advertentie

FC Prinses Wilhelmina 1885 speelt, net als vier andere, nog steeds in rood-wit-blauw tenue; drie clubs zijn in het oranje gehuld

In de lagere voetbalregionen zijn ook Emma, Wilhelmina, Bernhard, Beatrix en Irene in meer dan vijfentwintig clubs vernoemd. Soms direct, zoals in Wilhelmina Boys en SV Prins Bernhard, soms verscholen in afkortingen zoals EHC en BLC voor de Emma Hoensbroek en de Beatrix Lucas Combinatie. De oudste van al die clubs is de Enschedese FC Prinses Wilhelmina 1885 - Wilhelmina was toen vijf jaar oud. Die vereniging speelt, net als vier andere, nog steeds in hun rood-wit-blauwe tenue; drie clubs zijn in het oranje gehuld.

Begin 1939 werd in Nistelrode een voetbalclub opgericht. De naamgeving ervan werd uitgesteld tot de geboorte van het nieuwe koningskind. Op 5 augustus werd het zodoende de RKSV Prinses Irene.

Schijn bedriegt Vrijwel direct na de bezetting in mei 1940 verboden de Duitsers het gebruik van de namen van nog levende leden van de koninklijke familie. Zo werd Juliana-VC de vv Koegras naar de polder waarin ze speelden, RKVV Wilhelmina werd De Kanaries naar hun shirtkleur, Juliana Mill en Wilhelmina '08 werden Mill '19 en Weert '08. Juliana '32 werd heel creatief naar Juliana van Stolberg vernoemd. Direct na de oorlog werden al die namen teruggedraaid. Schijn bedriegt: Sportclub Juliana in Stadskanaal en PH Almelo zijn genoemd naar de Juliana- en de Prins Hendrikstraat in die plaatsen, waarin hun oprichters ooit woonden. SC Irene in St. Michielsgestel is genoemd naar de dochter van hun beschermheer, Graaf Van Lynden. De naam Irene van de voetbalclub in Gemonde betekent vrede - hun embleem is de vredesduif. De vredesduif bij het voetballen - geen gek idee!

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.