Voetbalbond Fifa wil ze niet meer in beeld, die tribune-babes

Jonge, vrouwelijke voetbalfans op Russische tribunes: ze komen deze weken opvallend vaak en opvallend vol in beeld. Tja, je moet toch wat, als cameraman, tijdens de soms stroperig verlopende landenwedstrijden. In de VS hebben ze zelfs een naam voor deze regietruc waarmee de aandacht van de (mannelijke, heteroseksuele) kijker tijdens dode spelmomenten kan worden vastgehouden: de honeyshot.

Die is nu verleden tijd, tenminste, als het aan de Fifa ligt. De regisseurs en omroepen die de wedstrijdbeelden verzorgen zijn op de vingers getikt door Federico Addiechi, de voetbalbons verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid bij de Fifa. De wereldvoetbalorganisatie hoopt op deze manier het seksisme in de voetballerij tegen te gaan.

Honeyshots houden het seksisme in de voetballerij in stand, meent Fare

Nu komt dat niet helemaal uit de koker van de Fifa. De voetbalbond is weer aan het jasje getrokken door het Fare Network, een organisatie die zich inzet voor gelijke behandeling in het voetbal. Niet geheel onterecht meent Fare dat de vrouwelijke fans in het stadion daar niet zitten om te fungeren als oogsnoepjes voor het miljoenenpubliek thuis op de bank.

Dergelijke honeyshots houden het seksisme in de voetballerij in stand, meent Fare, dat tientallen meldingen binnenkreeg van vrouwelijke fans die zijn lastiggevallen tijdens het WK. Ook wijzen ze op de seksistische bejegening van vrouwelijke voetbalverslaggevers. Beschaamd heeft persbureau Getty een fotoserie genaamd ‘the hottest fans at the World cup’ ingetrokken.

En dus verordonneert de Fifa nu terughoudend te zijn met in het beeld brengen van vrouwelijke voetbalfans. Wellicht een tikkeltje laat. 62 van de 64 WK-wedstrijden zijn al gespeeld én uitgezonden.