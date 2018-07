Voetbal wakkert het Kroatisch nationalisme aan, maar gaat niet per se gepaard met verbroedering

Sinds Kroatië zich heeft geplaatst voor de finale maakt onderzoeker Dario Brentin overuren. Iedereen is opeens geïnteresseerd in het Balkanland dat zelden het nieuws haalt. Wie is die blonde president in het rood-witgeblokte voetbalshirt, wat voor liedjes zingen de fans op de tribune? En in hoeverre speelt de oorlog nog een rol bij het 'gouden team'?

Brentin verdiept zich bij het centrum van Zuid-Oost Europese studies in het Oostenrijkse Graz in de relatie tussen voetbal, politiek en nationalisme in Kroatië. Die zijn volgens hem nauw met elkaar verbonden. "In de jaren negentig was voetbal een belangrijke pilaar waarop de Kroatische identiteit was gebouwd."

Met haar shirtje zegt de president: Ik ben een van jullie en jullie zijn een van mij

Toen de voormalig Joegoslavische deelstaat ruim twintig jaar geleden onafhankelijk werd, had het een bloedige oorlog achter de rug. 'Na oorlog is sport de manier om je te onderscheiden', was het motto van de eerste Kroatische president, de nationalistische Franjo Tudjman. "Hij gebruikte sport voor zijn eigen politieke agenda, en niet zozeer als harmoniserende kracht", aldus Brentin. De president bemoeide zich persoonlijk met de financiën van clubs, stelde coaches aan en 'dicteerde' wie er in het nationale voetbalteam opgesteld moest worden.

Succesje Ook de huidige president, die uit de rechts-nationalistische HDZ-partij van Tudjman voortkomt, weet voetbal voor haar eigen agenda in te zetten, zegt Brentin. Kolinda Grabar-Kitarovic ziet zich geplaatst voor verschillende crises in het land, op economisch en demografisch gebied en kan wel een succesje gebruiken. "Bij de kwartfinale tegen Rusland droeg ze een rood-witgeblokt voetbalshirt. Ze onderscheidde zich daarmee van de politieke elite waar ze tussen zat, of dat nu Fifa-voorzitter Gianni Infantino of de Russische premier Dmitri Medvedev was. Ze wilde niet gezien worden als een van hen, maar gekleed zijn als een van de fans. Daarmee zei ze eigenlijk: 'Ik ben een van jullie en jullie zijn een van mij', een klassieke populistische zet." Maar draagt niet elk land tijdens het WK een vorm van patriottisme uit? Nederlandse fans zouden toch ook met de eigen vlag zwaaien en 'wij houden van oranje zingen' als ze in de finale van het WK stonden? Wie weet zou Mark Rutte zelfs een oranje shirt aantrekken. Het feit dat Kroatië zijn nationale symbolen in het stadion laat zien is niet uniek, geeft Brentin toe. "Maar je kunt je afvragen welk verhaal die symbolen vertellen. Hoe inclusief is de Kroatische verheerlijking? Mogen Roma zich bijvoorbeeld ook Kroatisch noemen, of iemand van de Servische minderheid?" Impliciet of expliciet worden bepaalde groepen uitgesloten, zegt de onderzoeker.

Fascisme Onder meer door het zingen van nationalistische liedjes door de fans of voetbalspelers. "Bijvoorbeeld liedjes van Marko Perkovic. Die zanger mocht in Nederland niet optreden met zijn band Thompson vanwege zijn politieke sympathieën." Perkovic staat bekend om zijn extreem nationalistische denkbeelden en zou fascisme verheerlijken. "Dat wil niet zeggen dat iedereen die zijn liedjes zingt bepaalde groepen uit wil sluiten", haast Brentin zich te zeggen. Maar het laat wel zien dat nationalisme 'het nieuwe normaal' is en een dominante factor is binnen het politieke debat. "De oorlog speelt nog altijd een centrale rol in het leven van de Kroaten", vervolgt Brentin. Ook in dat van de spelers van het huidige 'gouden voetbalteam'. "Zij zijn ook een product van hun omgeving." Als wetenschapper en voetballiefhebber wil Brentin de WK-finale morgen in geen geval missen. Waar hij die gaat kijken? "Op het centrale plein in Zagreb natuurlijk!"