Voetbal voor vrouwen is geen taboe meer in Afrika, maar er is nog wel een drempel

De training van Kameroen in het Stade de Christophe Laurent in het noorden van Valenciennes begint en eindigt met een vast ritueel. Staand in een kring zeggen de speelsters en technische staf eerst een kort gebed op alvorens ze gezamenlijk het volkslied zingen. De sfeer rond het veld aan de Rue de Petite Fôret is gemoedelijk. De zon schijnt en teambegeleider Parfait Siki praat wat met een handjevol Nederlandse journalisten.

Siki vertelt dat er in de afgelopen negen, tien jaar veel veranderd is in het vrouwenvoetbal in zijn land. Er rust volgens hem geen taboe meer op, al is het voor veel ouders vaak nog wel een drempel om hun dochters te ­laten voetballen. Maar de sport groeit en Kameroen telt tegenwoordig zo’n 1600 geregistreerde voetbalsters. De nationale competitie bestaat inmiddels uit twaalf clubs, wel allemaal op amateurbasis.

Met haar blonde haardos is Gaelle Enganamouit een opvallende verschijning in de selectie. Sinds 2015, het jaar waarin ze als eerste Afrikaanse vrouw een hattrick maakte op een WK en werd gekozen tot beste Afrikaans voetbalster, heeft zij in Kameroen dezelfde status als de befaamde oud-spelers Roger Milla en Samuel Eto’o. De laatste jaren was ze echter vaak geblesseerd en na omzwervingen langs een aantal clubs – het laatst was ze actief bij Malaga – zit ze nu zonder club.

Iets terugdoen

Lang was het onzeker of Enganamouit aan het WK zou deelnemen, maar op het laatste moment riep bondscoach Alain Djeumfa haar toch op. De vraag is echter ze dezelfde rol kan spelen als in 2015 in Canada, toen ze een dag voor haar 23ste verjaardag, tegen Ecuador (6-0) driemaal scoorde. In de wedstrijd van afgelopen maandag in Montpellier tegen Canada mocht ze pas na 68 minuten invallen.

Enganamouit zet zich erg in voor de ontwikkeling van het meisjesvoetbal in haar land. Ze wil graag iets ­terugdoen voor de sport waar ze zelf zo veel aan te danken heeft. In 2016 richtte ze een stichting op die in de schoolvakanties voetbalkampen voor meisjes organiseerde. In januari van dit jaar ging ze nog een stap verder en opende ze de eerste voetbalschool voor meisjes in Kameroen: de Rails Football Academy in Yaoundé.

“Mijn motivatie is mijn achtergrond”, zei Enganamouit tijdens de druk bezochte presentatie. Ze doelde daarbij op de moeilijke jeugd die ze had gehad in de criminele wijk Railway in de hoofdstad. “Ik ben nu een grote ster, maar ik ben niet vergeten waar ik vandaan kom. Nu ik de mogelijkheid heb, zie ik het als mijn plicht om anderen te helpen.” Enganamouit hoopt dat er in de toekomst meer scholen komen in andere regio’s van het land.

De training van Kameroen, zaterdag om 15.00 uur tegenstander van Nederland in het Stade du Hainaut in Valenciennes, wordt geleid door Alain Djeumfa. Hij is de opvolger van Joseph Ndoko, die in januari onverwacht aan de kant werd gezet als bondscoach. Ndoko had Kameroen naar het WK geloodst, maar moest toch wijken. Siki laat niet het achterste van zijn tong zien als hij zegt: “Djeumfa kent de speelsters beter en weet meer van vrouwenvoetbal.”