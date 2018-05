Voeding en gewicht: daar zit voor wielrenners de meeste pijn

Zo mager zijn dat je niet meer ongesteld wordt. En daar nog trots op zijn ook. Want wie het dunste is, fietst het hardst. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers wist wel dat dit soort dingen gebeuren bij profwielrensters. Ook zij kende het verhaal van Leontien van Moorsel, die met anorexia worstelde tijdens haar carrière.

Toch was de enorme nadruk op gewicht een probleem waarvan Olfers schrok toen ze onderzoek deed naar ongewenst gedrag in de wielersport. De wielerbond KNWU gaf eind 2016 opdracht aan Bureau Beke en de Vrije Universiteit om ongewenst gedrag in de wielersport in kaart te brengen naar aanleiding van de verhalen die in de media naar buiten kwamen over seksueel misbruikte sporters.

Gisteren werden de resultaten gepresenteerd van een rondgang langs prof- en amateurwielrenners over onderwerpen die over allerlei soorten ongewenst gedrag gaan. Naast seksuele intimidatie kwamen ook zaken als pesten, chantage, verbaal of fysiek geweld, roddelen en discriminatie aan bod.

Vervelende ervaringen Het blijkt dat 60 procent van de topwielrenners in het afgelopen seizoen een of meerdere vervelende ervaringen heeft meegemaakt bij zijn of haar team. Van de amateursporters zei 36 procent 'iets' vervelends te hebben meegemaakt. Bij topsporters ging het in 13 procent van de gevallen om seksueel grensoverschrijdend gedrag, bij de amateurs was dat in 6 procent het geval. Olfers hoopt dat meer bonden breder gaan kijken dan alleen naar seksueel misbruik Voeding en gewicht blijkt een thema te zijn waar veel pijn zit. Eén wielrenster schreef dat er altijd wel een ploegleider was die zei dat ze te dik was, of juist te veel was afgevallen. "Er wordt open over gesproken, ook over anderen. Dat is kwetsend, omdat het vaak dingen zijn waar je zelf al mee bezig bent. De feedback is allesbehalve constructief. Je mensbeeld en je beeld van wat gezond is, raakt verknipt: zolang je maar licht bent, presteer je..." De onderzoekers gingen ook in gesprek met de atleten. Bij één sessie vertelde een vrouw dat ze blij is als ze een keer niet ongesteld wordt. "Ze werd daar meteen op aangesproken door de andere vrouwen die erbij zaten", zegt Anton van Wijk, die als criminoloog meewerkte aan het onderzoek. "Zij vonden dat raar. Toen besefte ze pas dat het inderdaad raar was. Het is niet normaal om niet meer te menstrueren omdat je zo licht bent. Ze had een spiegel nodig."

Fanatieke ouders Uit de antwoorden van de sporters blijkt dat grensoverschrijdend gedrag erbij lijkt te horen in de wielersport. Er wordt amper opgekeken van een nare opmerking. Teamgenoten en ploegleiders maken zich schuldig aan gedrag dat niet door de beugel kan, maar ouders kunnen er ook wat van. "Sommige ouders schelden hun eigen kind, maar ook andere kinderen uit", zegt Van Wijk. " Soms staat alles in het gezin op een buitensporige manier in het teken van wielrennen. Kinderen verliezen daardoor het plezier in de sport." Bondsbestuurders zien dat kinderen van zulke ouders wielrennen vaak zat zijn als ze naar de middelbare school gaan. Hun talent gaat verloren en ze stoppen ermee. De wielerbond gaat aan de slag met de aanbevelingen in het rapport. De onderzoekers vinden dat er een cultuurverandering moet plaatsvinden in de wielerwereld zodat ongewenst gedrag beter bespreekbaar wordt. Olfers hoopt dat meer bonden breder gaan kijken dan alleen naar seksueel misbruik. De commissie-De Vries deed vorig jaar in opdracht van sportkoepel NOC-NSF onderzoek naar seksueel misbruik in de sport. Olfers: "Je moet naar elke vorm van ongewenst gedrag kijken. Want dat kan uiteindelijk ook ontaarden in seksueel grensoverschrijdend gedrag."