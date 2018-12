VNO-NCW: Behoud belastingvoordeel voor Amerikaanse bedrijven

De lobbyclub is bang dat Amerikaanse bedrijven Nederland voortaan links laten liggen nu populaire ontwijkingsroutes worden aangepakt.

Volgens VNO-NCW wordt Nederland veel harder geraakt door de ­Europese richtlijn tegen belastingontwijking dan andere landen. De richtlijn – ATAD 2 in jargon – moet het onmogelijk maken voor multinationals om te profiteren van verschillen in definities in belastingwetgeving tussen Europese en derde landen. Op die manier hoeven bedrijven vaak geen belasting te betalen in het ene land, terwijl het andere land hen eveneens vrijstelling geeft.

De winsten komen terecht in een fiscaal niemandsland, waardoor de constructie ook wel ‘spaarpot-op-zee’ wordt genoemd

Nederland kende jarenlang één van de populairste varianten van dit gebrek aan aansluiting van nationale belastingwetten. Via de zogeheten cv/bv-structuur wisten vooral Amerikaanse multinationals jarenlang wereldwijd behaalde winst vrijwel onbelast via Nederland weg te sluizen. Volgens de Nederlandse belastingdienst is er in die gevallen geen sprake van een heffingsrecht, terwijl de Amerikanen menen dat het juist Nederland was die belasting zou moeten heffen. De winsten komen terecht in een fiscaal niemandsland, waardoor de constructie ook wel ‘spaarpot-op-zee’ wordt genoemd. Vorig jaar berichtte Trouw uitgebreid over de manier waarop de Amerikaanse schoenen- en kledingfabrikant Nike van de constructie gebruik maakt.

Extra banen VNO-NCW stelt dat dergelijke ­situaties ‘nagenoeg nooit verdedigbaar zijn’, maar tekent daar direct bij aan dat ‘de cv/bv-structuur er wel voor heeft gezorgd dat veel Amerikaanse bedrijven met reële economische activiteiten zich juist in Nederland hebben gevestigd’. Uit een eerdere studie van het ministerie van ­financiën bleek dat er zo’n 77.600 Nederlandse banen gekoppeld zouden zijn aan bedrijven die gebruik maken van de cv/bv-structuur. De helft daarvan zou vrij makkelijk over te hevelen zijn naar andere landen, als de bedrijven besluiten dat het voordeliger is zich elders te vestigen. VNO-NCW zegt signalen te hebben dat Amerikaanse bedrijven nu al minder bereid zijn om in Nederland te investeren. Dit ondanks de maatregelen die het kabinet al heeft genomen om Nederland aantrekkelijker te maken voor bedrijven, onder ­andere door een flinke verlaging van het tarief van de winstbelasting. De werkgeversorganisatie zegt ‘grote twijfels’ te hebben dat die maatregelen opwegen tegen het afsnijden van de populaire ontwijkingsroute, en vreest dat het banenverlies nog veel groter kan worden: in totaal zouden er 300.000 tot 450.000 banen ­gelinkt zijn aan Amerikaanse bedrijven in Nederland.

Onderzoek VNO-NCW pleit voor een onderzoek door het kabinet – ‘op zo kort mogelijke termijn’ – naar de belangrijkste afwegingen voor Amerikaanse bedrijven om zich al dan niet in ­Nederland te vestigen. Dan gaat het zowel om nieuwe belastingmaatregelen specifiek gericht op het aantrekken van die bedrijven, maar bijvoorbeeld ook versterking van internationaal onderwijs. Dat onderzoek zou uitgevoerd moeten worden door het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van het ministerie van economische zaken, dat nu al wereldwijd probeert bedrijven over te halen zich in Nederland te vestigen. Die club kwam vorig zomer nog onder vuur, toen bleek dat het aan het Israëlische chemieconcern ICL had beloofd een belastingtarief van 5 procent te kunnen regelen als het zich in Nederland zou vestigen.

