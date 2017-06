VN wijst naar Amerika om vele burgerdoden in Syrië en Irak

Bij de bestorming van IS-bolwerk Raqqa plegen de Amerikanen mogelijk oorlogsmisdaden. Volgens de VN zouden er sinds maart, toen de bevrijdingsoperatie van start ging, ten minste 300 Syrische burgers in de regio van Raqqa zijn omgekomen door de Amerikaanse bombardementen. De Amerikanen gaan niet in op de beschuldigingen en geven het Syrische regime de schuld van de oorlogsmisdaden die in Syrië plaatsvinden.

Lees verder na de advertentie

De VN doen onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden in Syrië, onder meer als gevolg van de vele berichten over burgerslachtoffers in Raqqa. De voorzitter van de VN-commissie, Paulo Pinheiro, zei gisteren dat nu de operatie in tempo en omvang toeneemt, burgers gedwongen worden om onder het repressieve bewind van IS te blijven leven, omdat de Amerikaanse straaljagers op alles schieten wat beweegt. Vluchten is daardoor 'extreem gevaarlijk' geworden, aldus Pinheiro.

Het is bekend dat zowel IS als de Syrische regering niet beschikken over witte fosfor

Een ander lid van het VN-team zei dat de onderzoekers tenminste 300 burgerdoden hebben kunnen vaststellen in de regio Raqqa, waarvan 200 in het dorpje al-Mansoura. De onderzoekers hebben echter geen toegang tot Syrië, en baseren zich op Skype-interviews met overlevenden.

Rookgordijn De VN maakten gisteren ook nieuwe cijfers bekend over het aantal vluchtelingen als gevolg van de bestorming van Raqqa. In de laatste twee maanden sloegen minstens 171.124 mensen op de vlucht. De situatie in Raqqa zelf is eveneens schrijnend. De elektriciteit is afgesneden en belangrijke medicijnen zijn op. Het valt de VN tevens op dat mannen tussen 18 en 40 nagenoeg afwezig zijn in de opvangcentra. Mogelijk blijven ze weg uit angst dat ze voor IS-strijders aangezien worden en vrezen zij marteling of executie, aldus de VN. Ondertussen kwam gisteren ook Human Rights Watch met een rapport over het gebruik van witte fosfor door Amerikanen. Dit chemische wapen veroorzaakt ernstige brandwonden. In principe is het wapen niet verboden, zolang het gebruikt wordt als rookgordijn en niet wordt ingezet in bevolkte gebieden. Uit diverse videobeelden - onder meer van IS' propagandakanaal Amaaq - blijkt dat dit wapen wel is ingezet in dichtbevolkte gebieden zoals in Mosul en Raqqa. Het is tevens bekend dat zowel IS als de Syrische regering niet beschikken over witte fosfor. De Amerikanen weigeren in te gaan op de beschuldigingen, maar zeggen wel dat het wapen gebruikt wordt conform het internationaal oorlogsrecht. HRW kon niet verifiëren of er ook doden zijn gevallen als gevolg van witte fosfor.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.