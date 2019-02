VN voorzichtig optimistisch over hulp aan Jemen

Door het conflict in Jemen, waar de regering met hulp van een door Saudi-Arabië geleide coalitie al bijna vier jaar strijdt tegen Houthi-rebellen gesteund door Iran, hebben 24 miljoen mensen hulp en bescherming nodig. De Verenigde Naties hadden eigenlijk om 4 miljard dollar gevraagd.

Toch zag secretaris-generaal Antonio Guterres na afloop van de conferentie een lichtpuntje. De toegezegde bedragen in Genève lagen in elk geval 30 procent hoger dan bij een soortgelijke bijeenkomst vorig jaar, benadrukte hij. Maar hulporganisatie Norwegian Refugee Council merkte in een verklaring op dat er nog altijd miljarden dollars meer aan bommen en wapens wordt uitgegeven dan aan het redden van levens van Jemenitische burgers. De hulporganisatie riep de strijdende partijen in Jemen op hulpverleners toegang te geven tot mensen in nood.

Aan die oproep leek in elk geval gedeeltelijk gehoor gegeven. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) liet vandaag weten dat hulpverleners toegang hebben gekregen tot graansilo’s in de havenstad Hodeida. De Houthi-rebellen weigerden een half jaar lang om hulpverleners de frontlijn te laten oversteken. De silo’s staan in gebied dat door de regering wordt gecontroleerd. Volgens een WFP-woordvoerder zou er genoeg graan liggen om 3,7 miljoen mensen een maand lang eten te kunnen geven.

Terwijl in Genève werd vergaderd bracht de VN-gezant voor Jemen, Martin Griffiths, een bezoek aan de hoofdstad Sanaa. Daar sprak hij met strijdende partijen over de situatie in Hodeida. Eerder waren ze overeengekomen om zich in januari terug te trekken uit delen van de stad. Maar die deadline is niet gehaald. Ook een uitruil van gevangenen is nog niet van de grond gekomen.

