VN: voedseltekort Jemen is deels oorlogstactiek

Van de 27 miljoen inwoners heeft 70 procent hulp nodig en weet 60 procent niet hoe ze aan hun volgende maaltijd moeten komen. Dat zegt VN-coördinator in Jemen, Auke Lootsma, tegen persbureau AP. Nog eens 7 miljoen mensen dreigen in hongersnood te raken. Daarbij is er cholera uitgebroken. Miljoenen kinderen zijn ondervoed wat de kans nog groter maakt dat ze cholera krijgen.



Volgens Lootsma is Jemen 'als een bus die naar een ravijn dendert. Degene die de bus bestuurt trapt niet op de rem, maar geeft nog eens extra gas, waardoor de bus zeker zal neerstorten.' Jemen was al decennia een staatarm land maar lijdt sinds 2014 onder een burgeroorlog waarvan het einde niet in zicht is. De VN vraagt om extra geld voor noodhulp maar zegt dat de enige oplossing een einde aan de burgeroorlog is.



Hulporganisatie Save the Children zegt dat bijna de helft van de nieuwe cholera-gevallen kinderen onder de 15 betreft. 'Het tragische is dat zowel ondervoeding als cholera makkelijk te behandelen zijn als je toegang hebt tot basale gezondheidszorg', aldus Tamer Kirolos tegen persbureau Reuters. Maar volgens de hulporganisatie zijn ziekenhuizen verwoest en krijgen dokters geen salaris meer. De vrees bestaat dat de cholera-uitbraak dit jaar de grootste ooit wordt.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.