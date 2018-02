VN-Veiligheidsraad stemt unaniem voor wapenstilstand in Syrië

De stemming stond gepland voor gisteren, maar werd meerdere keren uitgesteld omdat er nog werd onderhandeld over de resolutie. Rusland wilde eerst niet akkoord gaan, maar deed dat uiteindelijk toch. De resolutie bevat geen bindende druk om het staakt-het-vuren onder internationaal recht af te dwingen.

De Verenigde Staten beschuldigden Rusland ervan de stemming dagenlang opzettelijk vertraagd te hebben

Op het moment van de stemming werd Oost-Ghouta, nabij de hoofdstad Damascus, nog gebombardeerd. Oost-Ghouta is een van de laatste bolwerken van tegenstanders van president Bashar al-Assad en wordt sinds 2013 belegerd. Volgens de VN wonen in het gebied nog bijna 400.000 mensen. Steeds meer inwoners raken er ondervoed door tekorten aan levensmiddelen.

Het is inmiddels de zevende dag dat het Syrische regeringsleger luchtaanvallen uitoefent op de enclave. In een week tijd zijn al zeker vijfhonderd burgers gedood. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten meldde dat onder de doden 121 kinderen zijn. Alleen zaterdag vielen er volgens het observatorium al circa dertig doden, zeventien daarvan in de stad Douma.

De raad "eist dat alle partijen onverwijld de gevechten staken gedurende een periode van ten minste dertig opeenvolgende dagen in heel Syrië voor een voortdurende humanitaire pauze". Militaire operaties tegen terroristische groeperingen als Islamitische Staat, al-Qaeda en al-Nusra zijn echter uitgesloten van het staakt-het-vuren.

Beschuldiging De Verenigde Staten beschuldigden Rusland ervan de stemming dagenlang opzettelijk vertraagd te hebben. Niets in de tekst is veranderd ten opzichte van eerdere concepten "behalve een paar woorden en een paar komma's", zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. "Er is geen goede reden waarom we dit niet zouden hebben gedaan op woensdag, donderdag of vrijdag." Haar Franse collega François Delattre voegde daar aan toe: "Elke minuut telt, omdat elke minuut kan leiden tot het verlies van mensenlevens." Er niet voldoende medisch personeel meer om alle gewonden te behandelen

Ook Artsen zonder Grenzen benadruk de ernst van de situatie. Ziekenhuizen en klinieken die steun van de organisatie hebben, meldden dat ruim 520 doden en 2500 gewonden zijn gevallen tussen zondagavond vorige week en vrijdagavond. In dezelfde periode zijn dertien medische centra die met de hulporganisatie samenwerken gedeeltelijk of geheel verwoest door de gevechten. Na zes dagen van hevige bombardementen en artilleriebeschietingen is er niet voldoende medisch personeel meer om alle gewonden te behandelen. AzG roept daarom op tot een gevechtspauze, onder meer om de zwaarste gewonden te kunnen evacueren. Ongeveer 400.000 mensen zijn bijna volledig afgesloten van de buitenwereld.