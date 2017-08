VN treffen nieuwe, zwaardere sancties tegen Noord-Korea

De Veiligheidsraad stemde unaniem voor een resolutie over het beperken van de export door Noord-Korea. De maatregel is een straf voor de twee rakettesten die het bewind in Pyongyang in juli uitvoerde.

Volgens de ontwerp-resolutie wordt het Noord-Korea verboden onder meer ijzer, kolen en lood te exporteren. De export van Noord-Korea wordt naar verwachting met ongeveer een derde teruggebracht. Noord-Korea exporteert jaarlijks voor omgerekend ruim 2,5 miljard euro.

De Chinese ambassadeur riep Noord-Korea op geen nieuwe acties meer te ondernemen

Ook is een reisverbod opgelegd aan negen vooraanstaande medewerkers van het Noord-Koreaanse regime. De buitenlandse tegoeden van deze mensen worden bevroren. Ook wordt het verboden om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met Noord-Koreaanse ondernemingen.

Meer actie nodig De Verenigde Staten en China hebben ongeveer een maand onderhandeld over de tekst van de resolutie. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea en wilde daarom bij het afkondigen van strafmaatregelen niet zover gaan als Washington. Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, zei dat er 'meer actie' tegen Noord-Korea nodig is, omdat de dreiging van het regime van Pyongyang volgens haar steeds groter wordt. De Chinese ambassadeur bij de VN, Liu Jiey, riep Noord-Korea op geen nieuwe acties meer te ondernemen die de internationale spanningen kunnen doen toenemen. Ook zei Liu dat Washington het Amerikaanse anti-raketsysteem THAAD in Zuid-Korea moet ontmantelen. Volgens China geven de raketten Zuid-Korea niet meer veiligheid en maken ze de crisis alleen maar complexer. Lees ook: VS dreigt met nog meer sancties na raketproef Noord-Korea

