VN onderzoeken gebruik chloorgas door Assad

Als inderdaad blijkt dat de wapens zijn ingezet, dan is de Syrische regering de hoofdverdachte. De aanvallen vonden namelijk plaats in opstandige gebieden.

Hoewel chloorgas geen gifgas is zoals Sarin, en daarom minder dodelijk is, valt het wel onder de chemische wapens. Bij de veronderstelde chloorgasaanvallen van deze week vielen geen doden, wel twintig gewonden, onder wie kinderen.

De Amerikanen beschuldigen Rusland ervan het gebruik van chloorgas door het Assad-regime te steunen, en vinden dat Moskou daarom medeverantwoordelijk is voor de aanvallen. Damascus ontkent de aantijgingen stellig en de Russen zeggen dat de Amerikaanse beschuldigingen zelfs gefabriceerd zijn. Zij stellen dat jihadisten zelf chemische wapens inzetten om de aanvallen vervolgens in de schoenen te schuiven van het Assad-regime. Op die manier proberen zij een Amerikaanse interventie uit te lokken.

De Amerikanen beschouwen het gebruik van gifgas in Syrië als een 'rode lijn', dat beantwoordt zal worden met militair ingrijpen. Toen in april vorig jaar gifgas was gebruikt in Syrië (vrijwel zeker door het Syrische regime), besloot Amerika om Assad-stellingen te bombarderen als strafmaatregel. De Amerikanen zeggen aanwijzingen te hebben dat de Syrische regering bezig is om nieuwe chemische wapens te ontwikkelen.