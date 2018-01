VN hekelen luchtaanvallen op ziekenhuizen in Syrië

Twee luchtaanvallen troffen maandag een ziekenhuis in de noordelijke stad Saraqib. Daardoor vielen zeker vijf doden. "De aanval gebeurde terwijl er volop gewonden binnenkwamen in het ziekenhuis, vanwege een luchtaanval een uur eerder op de belangrijkste markt van Saraqib", meldde Artsen zonder Grenzen, dat het ziekenhuis geneesmiddelen en medisch materiaal leverde.

Het getroffen ziekenhuis stond in een district waar 50.000 mensen wonen. Het was volgens de hulporganisatie het enige openbare ziekenhuis in het gebied. Volgens VN-coördinator Moumtzis zijn in 2017 minstens 112 aanvallen uitgevoerd op medische centra in het door conflict verscheurde land. Dit jaar staat de teller op zeker dertien aanvallen.

Het regime van Bashar al-Assad ontkent burgerdoelen te bestoken.

Saraqib ligt in de provincie Idlib, waar opstandelingen strijd leveren met het regeringsleger. Het regime van Bashar al-Assad heeft herhaaldelijk ontkend burgerdoelen te bestoken.

In hetzelfde gebied in Syrië zijn Turkse militairen gisteren gearriveerd, meldden verschillende bronnen. Het Turkse leger zou bezig zijn om een bufferzone in te stellen in Idlib.