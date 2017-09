VN-gezant: IS zo goed als verslagen in Syrië

De heerschappij van Islamitische Staat in Syrië is tegen eind volgende maand voorgoed ten einde. Dit verwacht althans de Syrië-gezant van de Verenigde Naties, Staffan de Mistura. “Mijns inziens maken wij nu het einde van deze oorlog mee”, aldus de diplomaat. Dit heeft te maken met het grote offensief van het Syrische leger in Midden-Syrië en dat van de door de Verenigde Staten gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) in het noorden van het land.

De SDF, die voornamelijk bestaan uit Koerdische strijders, hebben de oude stad van Raqqa gisteren veroverd op IS. Een woordvoerder van de SDF zei dat de coalitie tegen IS inmiddels 65 procent van de hele stad Raqqa onder controle heeft. Volgens de Verenigde Naties zitten er circa 20.000 burgers vast in Raqqa. Zij zijn er slecht aan toe, omdat er een groot tekort is aan eten, drinken en medicijnen.

De SDF begon in juni een offensief tegen Raqqa in het noorden van Syrië, de officieuze hoofdstad van het kalifaat dat IS heeft uitgeroepen. Enkele weken geleden meldden hoge Amerikaanse militaire functionarissen dat er in Raqqa naar schatting nog enkele duizenden IS-strijders zijn. Zij vechten in de stad voor het voortbestaan van hun organisatie.

In Midden-Syrië is IS bijna compleet verslagen door het Syrische leger, de Russen en een aantal sjiitische milities. De Syriërs en de bondgenoten rukken in snel tempo op richting de Oost-Syrische stad Deir Ezzor, dat al jaren wordt belegerd door IS.

Optimistisch

De hulptroepen zijn nog enkele tientallen kilometers verwijderd van hun kameraden in de stad, maar de VN-gezant is optimistisch over hun poging om de stad te ontzetten. “De Syrische regering en de Russen zullen hoogstwaarschijnlijk tussen nu en het einde van deze maand, of uiterlijk begin oktober, de stad bevrijden.” De stad Raqqa is tegen eind oktober bevrijd, schat De Mistura.

Ondertussen maken de Amerikanen nog actief jacht op IS-leider Abu Bakr al-Bagdadi. Volgens de Amerikaanse generaal Stephen Townsend is hij nog in leven, en houdt hij zich mogelijk schuil in het verlaten grensgebied tussen Syrië en Irak. “We zoeken elke dag naar hem”, zei Townsend. “Als we hem vinden, denk ik dat we hem zullen ombrengen. Het is waarschijnlijk al de ellende niet waard om te proberen hem gevangen te nemen.”

VN-gezant Mistura waarschuwde gisteren ook voor het gevaar in de provincie Idlib. Daar zit weliswaar geen IS, maar wel Al-Qaida. Nadat IS is verslagen, is deze provincie aan de beurt.

Maar deze klus is bijzonder ingewikkeld: Al-Qaida is vervlochten met andere bewegingen, en daarnaast wonen er veel mensen in het gebied, waardoor het vrijwel zeker is dat er veel burgers zullen omkomen.