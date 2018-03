VN: Etnische zuivering Rohingya gaat door

Dat zei Andrew Gilmour, een mensenrechtengezant voor de VN, gisteren in een verklaring na een vierdaags bezoek aan vluchtelingenkampen in Bangladesh.

Lees verder na de advertentie

Het soort geweld is veranderd van waanzinnig bloedvergieten naar een campagne van terreur en uithongering Andrew Gilmour

In Cox's Bazar, een zuidelijke plaats in Bangladesh waar veel Rohingya verblijven, sprak Gilmour met vluchtelingen die onlangs op de vlucht zijn geslagen. "De regering van Burma is druk bezig de wereld te vertellen dat het bereid is Rohingya terug te ontvangen, maar tegelijkertijd blijven diens troepen hen naar Bangladesh drijven", aldus Gilmour in zijn verklaring.

"Het soort geweld is veranderd van waanzinnig bloedvergieten en massaverkrachtingen naar een minder intensieve campagne van terreur en uithongering (...) Een veilige, waardige en duurzame terugkeer is onmogelijk onder deze omstandigheden", concludeerde Gilmour.