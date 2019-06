VN: Een Bosnische vuilnisbelt is ‘volstrekt ongeschikt’ als opvanglocatie

Afgelopen weekend bracht de politie er desondanks ongeveer duizend migranten heen die onder meer illegaal kamers huurden bij particulieren.

Het tentenkamp ligt op een voormalige vuilnisbelt, waar behalve gezondheidsrisico’s ook explosiegevaar is door ondergrondse gasvorming, waarschuwen de VN. Bovendien zijn er in de buurt mijnenvelden uit de oorlog. Er is geen sanitair, stromend water en elektriciteit.

In het noordwesten van Bosnië verblijven naar schatting ruim 6000 vluchtelingen en migranten, die daar de grens met Kroatië proberen over te steken. Dat land heeft enkele weken terug zijn toch al strenge controles opgevoerd. De aanhoudende toestroom via buurlanden Servië en Montenegro zorgt ervoor dat er steeds meer mensen vastzitten aan de Bosnisch-Kroatische grens. De vier officiële opvangkampen, geleid door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die onder de VN valt, bieden plek aan 3200 mensen en zitten vol.

Ik snap niet waarom de overheid mensen uit woningen van particulieren haalt. Die zorgen nauwelijks voor problemen. Peter Van der Auweraert, hoofd van de IOM in Bosnië

‘Niet de oplossing’ Dus slapen migranten bij particulieren, in gekraakte woningen of op straat in de plaatsen Bihac en Velika Kladusa. De autoriteiten daar hebben die laatste vormen van verblijf nu verboden, verwijzend naar gezondheids- en veiligheidsrisico’s, en het kamp op de vuilnisbelt aangewezen als alternatief. “We begrijpen de zorgen van de overheid, maar een vuilnisbelt is niet de oplossing”, zegt de Belg Peter Van der Auweraert, hoofd van de IOM in Bosnië. “Ik snap niet waarom de overheid mensen uit woningen van particulieren haalt. Die zorgen nauwelijks voor problemen.” Hij heeft het kanton aangeboden op zoek te gaan naar betere plekken. “Je ziet dat alweer zo’n vierhonderd mensen zijn teruggelopen naar Bihac. Door de bossen, want de politie blokkeert de wegen. Er is niet genoeg eten en in de buurt van het kamp zijn geen winkels.” De EU, die de officiële kampen financiert, weigert bij te dragen. Volgens Van der Auweraert is het lastig zakendoen doen met de autoriteiten. Het kanton vindt het een landelijk probleem en kijkt naar de regering in Sarajevo. Die heeft echter weinig macht en is ook nog eens demissionair omdat er acht maanden na de verkiezingen nog geen coalitie is. Bovendien is ze verdeeld: Bosnische Serviërs zijn tegen elke vorm van opvang. Op een ander deel van de vluchtelingenroute kwamen intussen gisteren opnieuw twaalf vluchtelingen om het leven. De Turkse kustwacht kon 21 opvarenden redden nadat hun bootje was gezonken op weg van de stad Bodrum naar het Griekse eiland Kos. Een onbekend aantal wordt nog vermist.

