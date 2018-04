Vmbo'ers zijn 'keihard nodig'

Voor tienduizenden middelbare scholieren is het vanaf vandaag eindexamentijd. Tot en met eind juni leggen vmbo-leerlingen van de basisberoeps-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg examens af voor hun praktijkvakken en algemene vakken. Ze moeten blokken, maar ook laten zien dat ze patiënten welkom kunnen heten of pasta kunnen bereiden.

Na de eindexamens gaan 9 op de 10 leerlingen door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Nummer 10 kiest voor de havo. Op het mbo worden vakmensen op verschillende niveaus opgeleid. Van het mbo komen koks, tandartsassistenten, beveiligers en ICT-medewerkers, maar ook metselaars, verkoopmedewerkers, vliegtuigbouwers en schoonheidsspecialisten.

Als de kinderen die nu eindexamen doen slim kiezen, hebben ze over een paar jaar de banen voor het oprapen. "Voor vakmensen liggen er veel kansen", zegt Didier Fouarge, econoom voor het Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA). Met name in de zorg- en technieksector staan werkgevers te springen om mbo'ers, maar ook opleidingen in de sector 'voedsel, natuur en milieu' zijn baantechnisch gezien een goede keus.

"In die zin is het beeld bij sommige mensen vertekend", zegt Fouarge. "Het mbo leidt niet op tot werkloosheid." Fouarge maakt wel kanttekeningen. Leerlingen die een economische of administratieve opleiding willen doen, moeten zich zorgen maken. Daar verdwijnen in rap tempo banen door automatisering. Hetzelfde geldt voor de banen op mbo-niveau 2. "Door automatisering verdwijnt niet alleen werk, bestaand werk wordt ook complexer, Daardoor wordt er meer gevraagd van het denkniveau van werknemers."

Uit de laatste ROA-cijfers blijkt dat mbo'ers in sommige regio's en sectoren sneller een goede baan hebben dan hbo'ers. Veel werkgevers hebben de leerlingen van het vmbo "keihard nodig", zegt Jan van Nierop, voorzitter van Stichting platforms vmbo. "Ik ken schooldirecteuren die gebeld worden door werkgevers die vmbo-leerlingen al een leer-werkplek willen aanbieden."

Er wordt soms met dedain over het vmbo gesproken, maar dat is volgens Van Nierop vooral een 'grote-stedenverhaal'. "In de regio zie ik dat veel minder." Het streven naar een zo hoog mogelijk opgeleide bevolking vindt hij een beetje doorgeslagen. "Voor elke ingenieur of architect die iets bedenkt, heb je mensen nodig die dat kunnen maken."

Chiara (16) Wil op de ambulance werken of op een eerstehulpafdeling "Mijn droom is om te werken op de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis, of om op de ambulance te rijden. Waarom? Dat is gewoon iets dat in mijn hart zit. Mijn familie zit in de zorg. Als iemand in de tram moeite heeft met staan, dan sta je toch ook gewoon op? Het is gevarieerd werk, je komt van alles tegen. Soms een auto-ongeluk, soms een ouder iemand die bijvoorbeeld gevallen is. Dat vind ik uitdagend. Stressvol? Misschien. Maar daar kan ik wel tegen. "Ik ben niet echt zenuwachtig voor de examens. Gewoon, normale zenuwen. Ik moet laten zien dat ik iemand kan verwelkomen, dan moet ik bijvoorbeeld vragen 'kan ik uw jas aannemen', of dat ik een verband kan aanleggen. Daarna zijn de examens voor de algemene vakken. Ook dat komt wel goed. Ik kan goed leren. Na mijn eindexamens ga ik mbo niveau-3 'Verzorgende IG' doen. En daarna de mbo-4-opleiding tot verpleegkundige. Daarmee kan ik naar het ziekenhuis of de ambulance. Ik heb een duidelijk plan, inderdaad. Ik vind het fijn om overal van op de hoogte te zijn."