Vluchtpoging neonazi Mahler naar Hongarije lijkt mislukt

Ook de rechts-extremisten van de partij Jobbik, sinds 2010 vertegenwoordigd in het Hongaarse parlement, zouden wellicht een goed woordje voor hun geestverwant willen doen.

Maar Mahlers plan lijkt mislukt. Volgens het Openbaar Ministerie in München is de man gisteren in Hongarije opgepakt. De Hongaarse politie bevestigde de arrestatie, maar er zou nooit een officieel asielverzoek zijn binnengekomen. Een woordvoerder van de Hongaarse ambassade in Berlijn voegde nog toe dat zo’n verzoek kansloos zou zijn.

Neonazi’s hadden geld ingezameld om hem te helpen vluchten

Mahler zat sinds 2009 een 10-jarige celstraf uit wegens volksopruiing en het ontkennen van de Holocaust. In 2015 kwam hij tijdelijk vrij omdat zijn gezondheid hard achteruitging. De man leed aan zware diabetes, waardoor hij zijn linkeronderbeen moest laten amputeren.

Toen hij vorige maand voldoende hersteld was, moest hij zich bij een gevangenis in Brandenburg melden om de resterende 3,5 jaar uit te zitten, maar hij kwam niet opdagen. Wel liet hij in een videoboodschap weten dat hij in een ‘soevereine staat’ asiel wilde aanvragen. Neonazi’s hadden al geld ingezameld om hem te helpen vluchten.

In Duitsland is Mahler een bekende figuur. Hij zat vroeger bij de links-radicale terreurgroep Rote Armee Fraktion, die hij mede had opgericht. Voor misdaden in naam van deze groep zat hij tussen 1970 en 1980 al in de gevangenis.

