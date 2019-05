Vluchter Cima geeft sprinters het nakijken in de Giro

Lange vluchten zijn in etappekoersen kansloos, zegt een van de wielerwetten. Het peloton houdt de vluchters in het vizier en loopt ze op tijd in, waarna de ‘echte’ strijd om de overwinning kan losbarsten. Donderdag was ook weer zo’n dag. Drie nobele onbekenden ontsnapten een uur na de start in Valdaora uit het peloton in een rit die van tevoren als ‘sprintersrit’ was bestempeld. In enkele andere ritten hadden vluchters het tot op de streep volgehouden, maar nu zou dat zeker niet gebeuren.

De rit verliep ‘zoals het hoorde’. Drie vluchters bouwden een voorsprong op van 6 minuten, die snel kleiner werd toen het peloton de achtervolging inzette. Normaal is dat het peloton elke 10 kilometer een minuut inloopt. Zitten de vluchters echt kapot, dan kan het veel sneller gaan.

Al was het gat bij het ingaan de laatste anderhalve kilometer nog 26 seconden, iedereen maakte zich op voor een eindsprint tussen Arnaud Démare, leider in het puntenklassement en winnaar van één etappe, en Pascal Ackermann, zijn naaste achtervolger die al twee ritten had gewonnen en die Démare dacht te kunnen onttronen.