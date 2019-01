Vluchtelingenstroom naar Europa op laagste punt in vijf jaar

Volgens de grensbewakingsdienst Frontex zijn er vorig jaar naar schatting 150.000 mensen illegaal de EU binnengekomen. Dat is een kwart minder dan in 2017. In vergelijking met de piek van de vluchtelingencrisis in 2015 is het aantal grensoverschrijdingen met 92 procent gedaald. Drie jaar geleden kwamen meer dan een miljoen mensen illegaal op het Europese vasteland aan.

Lees verder na de advertentie

De migratiestromen verschuiven al een tijdje naar het westen en die trend zette vorig jaar onverminderd door. Zo werd de route vanuit vooral Marokko naar Spanje, voor het eerst sinds Frontex cijfers bijhoudt, de meest actieve route naar Europa. Het aantal illegale aankomsten in Spanje steeg tot 57.000. Spanje streefde Griekenland en Italië voorbij. De meeste migranten op deze route komen uit landen ten zuiden van de Sahara.

Als ze blijven komen, kan xenofobie ook hier de kop opsteken.

De Spaanse kustwacht geeft zelf niet meer actief cijfers over reddingsoperaties van vluchtelingen. Dat komt de organisatie op kritiek te staan van de opkomende extreem-rechtse partij Vox die de Spaanse regering geheimzinnigheid verwijt.

Ook routes via Oost-Europa werden door meer migranten gebruikt. Dit aantal steeg met een derde naar 56.000. Volgens Frontex is het aantal migranten dat via Italië de EU binnenkomt fors gedaald in 2018, met bijna 23.000 personen is dit bijna 80 procent lager. Het aantal personen dat vertrok vanuit Libië daalde met 87 procent ten opzichte van 2017.

Minderjarigen Frontex hield vorig jaar ook voor het eerst cijfers over geslacht en leeftijd van illegale migranten bij. Die geven aan dat vrouwen slechts 18 procent uitmaken van alle grensoverschrijdingen. Een op de vijf claimde jonger dan achttien te zijn. Frontex registreerde bijna 4000 onbegeleide minderjarigen. De afgelopen weken wachten 49 migranten op het reddingsschip Sea Watch 3 op een haven waar ze kunnen uitstappen. Europese landen onderhandelen over hun lot, maar er is nog geen haven waar het schip mag aanmeren en er zijn geen landen die de opvarenden willen opvangen. Tot die tijd blijft de boot op de Middellandse Zee varen. Er zijn zeventien nationaliteiten aan boord en drie jonge kinderen.

Lees ook:

Sea Watch 3-migranten wachten op Europees handjeklap Nederland wil best wat opvarenden van de Sea Watch 3 toelaten, maar dan moeten andere landen dat ook doen. Zo blijft iedereen naar elkaar kijken en gebeurt er weinig.