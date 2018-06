Vluchtelingenschip op laatste moment naar Malta

"Opnieuw een succes voor de Italiaanse regering: na jaren van woorden zijn wij binnen een maand overgegaan op feiten!" Matteo Salvini, sinds 1 juni minister van binnenlandse zaken in de nieuwe Italiaanse regering, twitterde vandaag opgetogen dat de Lifeline in Malta mocht aanleggen.

Italië had zijn havens voor het reddingsschip van een Duitse ngo met ruim 230 bootmigranten aan boord dichtgehouden. De regering wil namelijk niet dat er tienduizenden bootmigranten het land binnen blijven komen.

Slechts 7 procent van alle bootmigranten is politiek vluchteling en de rest is economisch vluchteling, benadrukte premier Giuseppe Conte nog maar eens. Uit een recente peiling blijkt dat twee derde van de Italianen dit nieuwe anti-migratiebeleid goedkeurt. Op Twitter kreeg Salvini bergen complimenten van kiezers: "Bravo!, "Ga zo door!", "Dank, Matteo!"

Niet welkom

De Lifeline, een 32-meter lang schip van de Duitse ngo Mission Lifeline dat onder Nederlandse vlag vaart, had de migranten vorige week donderdag bij Libië opgevist. Italië liet onmiddellijk weten dat het - net als de Aquarius een week eerder - niet welkom was. Malta deed hetzelfde. En dus dobberde het schip rond, met ruim 230 opvarenden uit Afrika - onder wie twee peuters - opgepropt op het dek.

Vandaag opende Malta toch zijn haven, nadat een aantal EU-lidstaten - waaronder Italië, Portugal, Frankrijk en Ierland - had beloofd om een deel van de migranten op te nemen. Nederland zal er 'maximaal twintig' toelaten, zo maakte het ministerie van justitie bekend.

De Italiaanse regering bereikt zo precies waar het land vandaag en morgen bij de EU-top over immigratie voor zal pleiten: dat de zuidelijke zeegrens van Italië er een van de hele EU is, en dat de asielzoekers die er per boot aankomen worden verspreid over de lidstaten. Wat Rome betreft worden de zogenoemde Dublin-regels, die bepalen dat een asielzoeker moet blijven in het land waar hij als eerste voet in de EU heeft gezet, herzien.