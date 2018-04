Vluchteling moet te lang wachten op hereniging met zijn gezin

Slechts één op de zeven vluchtelingen hoort binnen de maximale wettelijke termijn van zes maanden of zijn gezinsleden naar Nederland mogen komen. Ondanks het gestabiliseerde aantal asielaanvragen, doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) langer over deze beslissingen. Dat valt te lezen in de gisteren verschenen Rapportage Vreemdelingenketen 2017 van het ministerie van justitie en veiligheid.

Aantal gezinsleden dat familielied achterna reisde naar Nederland © Rapportage Vreemdelingenketen

Uit die jaarlijkse rapportage blijkt dat de wachttijd voor gezinshereniging al een paar jaar flink oploopt. Ontving in 2014 nog 92 procent van alle aanvragers binnen zes maanden uitsluitsel, in 2015 liep dat terug naar 79 procent en in 2016 naar 48 procent. Vorig jaar lukte het de IND in slechts 14 procent van de gevallen om de aanvragen van vluchtelingen bijtijds te beoordelen. De huidige gemiddelde doorlooptijd volgens de IND-site: 330 dagen.

Strenge eisen De oplopende wachttijd staat haaks op de strenge eisen die de IND zelf hanteert bij het indienen van het nareisverzoek. Vluchtelingen krijgen na ontvangst van hun verblijfsvergunning strikt drie maanden de tijd om een asielaanvraag voor hun gezinsleden in te dienen. Overschrijding van die termijn kan tot afwijzing leiden. Op zijn site hamert de IND erop dat het aanvragen op tijd moet gebeuren. 'We zien wanhopige vaders op het spreekuur. Het kleine beetje geld dat zij hun familie hebben achtergelaten om te overleven raakt op.' Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland Het lange wachten op een beslissing zorgt voor veel spanning, merkt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. “Wij hebben cliënten die met foto’s van hun geliefde aan de balie staan die wij ook niet kunnen uitleggen waarom het zolang duurt. We zien wanhopige vaders op het spreekuur. Het kleine beetje geld dat zij hun familie hebben achtergelaten om te overleven raakt op. Gezinshereniging is een halszaak voor veel van de families.” Percentage na-reisaanvragen waarover binnen de wettelijke termijn beslist is © Rapportage Vreemdelingenketen Als verklaring voor de lange beslistermijnen geeft het ministerie van justitie en veiligheid de recordcijfers van 2015 op. Nooit vroegen zoveel mensen hier asiel aan als dat jaar: 59.330, vooral uit Syrië afkomstig. 73 procent kreeg verblijfspapieren. Daarop volgde zo’n groot aantal gezinsherenigingsverzoeken dat de IND 2017 begon met 20.000 onbeantwoorde aanvragen. “We konden het niet meer bijbenen”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Met hulp van extra, inmiddels weer vertrokken medewerkers ging de IND die achterstand te lijf. Eind 2017 stonden er nog 6000 zaken op de wachtlijst. Bij die overgebleven verzoeken is het vaststellen van de familieband vaak ‘complex’, aldus het ministerie. Dat wijst erop dat aanvragers geregeld te elfde ure nieuwe feiten aandragen of documenten missen. Dat vergt onderzoek en tijd.

Vervelend Staatssecretaris Harbers (VVD) noemde de lange wachttijden eerder dit jaar ‘vervelend voor de betrokkenen’. Hij wil dat de IND de aanvragen uiterlijk in juni weer ‘binnen de wettelijke termijn’ afhandelt. Voor die beslissing heeft de IND in principe drie maanden, maar de dienst mag er volgens de wet drie maanden extra voor uittrekken. Ondanks de oplopende beslistermijnen én het hogere afwijzingspercentage is het aantal nareizende familieleden vorig jaar blijven stijgen. In 2017 kregen 14.490 gezinsleden toestemming naar Nederland te komen, tegenover 11.810 in 2016. Het gaat vooral om Syriërs. In totaal ontving Nederland vorig jaar 35.030 asielaanvragen; iets meer dan in 2016, maar minder dan de bijna 60.000 uit recordjaar 2015. Van de asielzoekers kreeg vorig jaar 31 procent ook een verblijfsvergunning.