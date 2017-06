Vlucht van hier, klinkt het in het Portugese dorp

Anna Canastra (33) heeft zaterdagavond geen oog dichtgedaan. Zij woont in een gehucht even buiten het dorp Pedrógão Grande, het gebied waar dit weekend in ieder geval 61 mensen om het leven kwamen vanwege bosbranden, 54 mensen raakten gewond. “Ik wilde slapen maar ik kon het gewoon niet. Ik was te bang”, zegt zij terwijl zij met de buren op straat de verschillende brandhaarden die nog woeden nauwgezet in de gaten houdt.

Canastra heeft twee kinderen thuiszitten. Ze wil niet weg. “Dan is het alsof ik mijn huis achterlaat om het af te laten branden. Als ik blijf kan ik het in ieder geval nathouden”.

Droge blikseminslag Portugal maakt “de grootste tragedie” door in de recente geschiedenis. Zo omschreef premier Antonio Costa de bosbrand. Hij kondigde drie dagen van nationale rouw af. De vlammen waren zo hoog. Het stuk achter ons is weggebrand. Antonio Lopez De brand ontstond, zo zeggen de autoriteiten, op zaterdag door een droge blikseminslag, vermoedelijk ingeslagen in een boom in Pedrógão Grande, een gebied zo’n 150 kilometer ten noordoosten van Lissabon. Bij zo’n droge onweersbui valt geen regen vanwege de hoge temperatuur. Het water is al verdampt voordat het de grond heeft bereikt. Het vuur sloeg vervolgens snel om zich heen. De aanhoudende wind is daarvan deels de oorzaak. De mensen werden ingesloten door de brand en konden geen kant meer op. Tenminste dertig mensen stierven in hun auto terwijl ze het gebied probeerde te ontvluchten. Zeventien slachtoffers die net hun auto hadden verlaten, werden door het vuur overvallen op de weg. Dorpsbewoner Antonio Lopez wijst naar een paar hoge zwartgeblakerde bomen. “De vlammen waren zo hoog”, zegt hij. “Gisteren is het hele stuk achter ons al weggebrand.” Van een bliksemschicht als oorzaak geloof hij niets. Er was helemaal geen onweer in het gebied beweren de bewoners. “Ik denk dat het aangestoken is”, zegt hij.

Rookwolk Zo’n zevenhonderd brandweermannen zijn inmiddels ingezet om het vuur onder controle te krijgen, 350 militairen assisteren. Spanje en Frankrijk hebben blusvliegtuigen ter beschikking gesteld. Maar vanavond sloeg het vuur nog ferm om zich heen. In het gebied rijden de brandweerwagens en ambulances af en aan. Huilende mensen lopen weg van de donkerste rookwolken. “Ga weg, hier vlucht, vlucht van hier”, wordt er geschreeuwd door een groepje vrouwen die kuchend de weg aflopen gevolgd door een man die een kudde geiten achter zich aan trekt. Ordediensten zijn inmiddels ook gearriveerd en manen de mensen die niet willen vertrekken alsnog hun biezen te pakken. Ik kan niet anders dan hier blijven Anna Canastra Het hele rampgebied is aan het einde van de middag in een dikke rookwolk gehuld. Elektriciteitskabels hangen over de weg en er staan verlaten en door het vuur aangetaste auto’s eenzaam op de weg. Anna Canastra heeft vanavond vermoedelijk weer een doorwaakte nacht. Zij wil niet vertrekken. “Ik kan niet anders dan hier blijven. De brandweer doet zijn best, maar het zijn er te weinig”, zegt zij. Ze heeft de tv nog niet aan durven zetten. “Ik wil het niet weten”, zegt zij hoofdschuddend. Maar de buurttamtam werkt op volle toeren. De hulpjuf op de school van haar kinderen is met haar kind omgekomen in de vlammenzee, is haar verteld. De school blijft maandag dicht. Lees ook: Wat we nu weten over de bosbrand in Portugal

