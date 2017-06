Vliegtuigbouwers Bombardier en Boeing vliegen elkaar in de haren

De Amerikaanse overheid steunt vliegtuigbouwer Boeing in de strijd tegen een Canadese concurrent. Bombardier dumpt zijn nieuwe passagiersvliegtuigen volgens Boeing op de Amerikaanse markt. Ook de handelswaakhond van de VS ziet nu 'serieuze aanwijzingen' dat de vliegtuigen van Bombardier dankzij subsidies voor minder dan een 'eerlijke prijs' worden verkocht.

De internationale handelscommissie denkt de komende maanden na over heffingen. Ook het Amerikaanse ministerie van handel is betrokken bij de zaak. En zo loopt het handelsconflict tussen de VS en Canada verder op. De Canadese minister van defensie, Harjit Sajjan, dreigde al een miljardenbestelling bij Boeing te annuleren als de vliegtuigbouwer uit Chicago zijn klacht niet intrekt. Sajjan zei na een decennialange samenwerking 'extreem teleurgesteld' te zijn in Boeing.

De C-Serie-vliegtuigen, die 100 tot 150 passagiers over lange afstanden kunnen vervoeren, worden volgens Boeing voor 'absurde prijzen' aangeboden op de Amerikaanse markt. De verkoopprijs ligt 13 miljoen dollar onder de kostprijs van 33 miljoen. "Dat is nou precies de definitie van dumping", aldus de verklaring van Boeing. Volgens Bombardier zit Boeing er miljoenen naast met z'n rekensom.

Maar Boeing gaat nog verder: sinds de lancering van het C-Serie-programma in 2005 heeft de vliegtuigbouwer uit Montreal meer dan 3 miljard dollar aan staatssteun gehad. Van de overheden van Canada, van Groot-Brittannië en vooral van Quebec.

Directe aanleiding voor de ruzie is dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta 75 vliegtuigen van dit type bij Bombardier heeft besteld, met een optie voor nog eens 50. Boeing had Delta de concurrerende 737 Max 7 aangeboden.

Belang van vrijhandel De regering-Trudeau neemt de beschuldigingen hoog op en heeft gesprekken opgeschort over de aankoop van 18 Super Hornet-gevechtsvliegtuigen van Boeing. Zo'n aankoop vereist een 'betrouwbare industriepartner', zei minister Sajjan van defensie. De aankoop zou 2 miljard kosten, maar op termijn kon Boeing de nodige miljarden extra verdienen aan onderhoud en technische vernieuwingen. Boeing zei dat 'handel alleen werkt als iedereen volgens dezelfde regels werkt' Het ging al niet zo goed tussen de VS en Canada. President Trump wil het Noord-Amerikaanse handelsverdrag Nafta in Amerikaans voordeel wijzigen. De afgelopen maanden speelden conflicten over de zuivelmarkt en timmerhout weer op. Volgens Amerikaanse houtzagerijen verkopen Canadezen hun bomen voor een prijs waartegen zij niet kunnen produceren. Oorzaak: steun van de overheid. De VS hebben daarom heffingen ingevoerd op Canadees hout. Minister Sajjan vroeg de Canadese industrie om zich uit te spreken over het belang van vrijhandel tussen beide landen. De productieketens zijn namelijk nauw verbonden.

Extra banen in Amerika Bombardier, in Nederland bekend van de NS-dubbeldekkers, liet al weten flink te investeren in de Amerikaanse economie. Het heeft er 7000 werknemers op tientallen productielocaties voor treinen en vliegtuigen in 17 staten. Het geeft er naar eigen zeggen jaarlijks 3 miljard dollar uit aan Amerikaanse leveranciers in 48 staten. En dat levert Amerika banen op. Boeing zei dat 'handel alleen werkt als iedereen volgens dezelfde regels werkt'. Het bedrijf voorspelt dat de zaken met Canada 'weer zullen bloeien als deze commerciële kwestie is opgelost'.

