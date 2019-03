Vliegtuig stort neer in Ethiopië: 157 doden, onder wie geen Nederlanders

Het gaat om een Boeing 737 die vanuit Ethiopië onderweg was naar Nairobi in Kenia. Volgens de staatsomroep waren aan boord van de rampvlucht passagiers met 33 nationaliteiten. Aan boord waren 149 passagiers en acht bemanningsleden. Het kantoor van de premier van Ethiopië condoleerde in een verklaring via Twitter de nabestaanden.

Volgens een verklaring van de vliegmaatschappij werd het contact met het toestel kort na het opstijgen in Addis Abeba verbroken. Het vliegtuig was toen ter hoogte van de plaats Bishoftu op ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad. Reddingswerkers zijn onderweg naar het gebied. De maatschappij zegt nog geen informatie te hebben over overlevenden.