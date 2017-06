Vliegticket in Nederland is relatief duur

Het is een van de best bewaarde geheimen in de wereld: de totstandkoming van vliegticketprijzen. Een van de variabelen die daarbij een rol spelen, is het land vanwaaruit wordt geboekt. En wat blijkt? Nederland is duur, erg duur.

Op België na is Nederland het duurste land om een vliegticket te boeken. Per honderd gevlogen kilometers betaalt de boeker vanuit Nederland gemiddeld 50,10 euro. Maleisië is met 3,84 euro het goedkoopste land.

Dat concludeert online reisaanbieder Kiwi.com. Dit Tsjechische bedrijf publiceert vandaag een prijslijst van de 80 meest bezochte landen.

De prijs van een vliegticket is van veel variabelen afhankelijk. Natuurlijk de olieprijs. Maar ook politieke onrust, concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen en valutaveranderingen, aldus Oliver Dlouhý van Kiwi.com. “Kijk bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk. Steeds meer Amerikanen bezoeken dat land door de afzwakking van het pond.”

Vergelijkingssites

Een beetje koopjesjager snuffelt doorgaans door alle aanbiedingen tot de beste gevonden is. Maar in het geval van vliegtickets is dat geen sinecure. Veel mensen verdwalen algauw in de jungle van de vergelijkingssites. De prijs van een reis varieert vaak van dag tot dag. Wie op zaterdag een reis bekijkt, kan er later in de week zomaar achterkomen dat precies dezelfde reis een stuk duurder is geworden, en soms goedkoper.

Dat die prijs fluctueert, komt voor een groot deel door vraag en aanbod. Als een bepaalde reis of route ineens in trek blijkt, stijgt de prijs. De concurrentiepositie van vliegmaatschappijen is ook van belang voor de kosten, zegt transporteconoom Jaap de Wit. “Een maatschappij als KLM heeft meer marktmacht in Nederland. KLM-reizigers die van verder komen, betalen minder voor een intercontinentale vlucht via Schiphol dan Nederlanders.” Dat is volgens De Wit ook logisch: “Mensen die vanuit Londen of Brussel komen, hebben meer te kiezen qua luchtvaartmaatschappijen.” En als de concurrentie heviger is, dalen de prijzen.

Wat veel mensen niet weten, is dat het ook mogelijk is om in Nederland virtueel vanuit Argentinië of een ander land naar keuze een ticket te boeken. Gewoon vanuit huis, in een luie stoel.

Dat zit zo. Consumenten kunnen op zowel vergelijkingssites als websites van luchtvaartmaatschappijen zelf kiezen vanuit welk land ze boeken. En dat heeft invloed op de prijs van het kaartje.

Een vlugge verkenning langs vergelijkingssites leert dat reisjes zoeken vanuit verschillende landen loont. Prijzen voor precies dezelfde reis variëren van enkele euro’s tot in een paar gevallen meer dan 100 euro, afhankelijk van het boekland van keuze.

Het is overigens niet zo dat automatisch alle reizen die op een Maleisische website worden geboekt het goedkoopst zijn. Een tripje binnen Europa zal met Maleisië als land van aankoop eerder hogere kosten opleveren. Vertrekpunt, bestemming, lokale aanbieders en nog veel meer variabelen bepalen de prijs.

Wat verder opvalt in de lijst van Kiwi.com is dat de ticketprijzen in veel landen zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Zo bedroeg de gemiddelde prijs per honderd gevlogen kilometers in Nederland medio 2016 nog 37,70 euro.