Vliegtaks heeft geen nadelige invloed op de economie, gaan meer landen nu overstag?

Wat nu als vakantiegangers straks het vliegtuig links laten liggen en de auto of trein nemen? Dan moeten de stewardessen toch op zoek naar een andere baan? Lees verder na de advertentie Paul Peeters: “De werkgelegenheid in de luchtvaartsector zal zeker een min laten zien als een vliegtaks of kerosinebelasting wordt ingevoerd. Maar die werkgelegenheid kan in andere vervoerssectoren juist toenemen. Het geld dat de overheid opstrijkt met de vlieg- of brandstofbelasting kan ook aangewend worden om andere industrieën of sectoren een voordeeltje te geven, waardoor die kunnen groeien en meer arbeidsplaatsen creëren. De facto heeft het op de economie als geheel dus weinig effect.”

Nederland is van plan in 2021 een vliegtaks van 7 euro per ticket in te voeren. Zou dit rapport van de Europese Commissie Rutte cum suis ertoe kunnen verleiden grotere stappen te zetten, die leiden tot meer CO2-reductie? “Het valt altijd lastig in te schatten wat het effect van een dergelijk rapport is, maar mijn gevoel zegt dat het wel van invloed zou kunnen zijn. Bij onderhandelingen tussen twee of meer landen kan het leiden tot afspraken over invoering van verschillende luchtvaartbelastingen. Nederland is niet het beste jongetje van de klas, de emissie-uitstoot per inwoner is hier hoger dan gemiddeld in Europa. Als Nederland meedoet, kan dat andere landen over de streep trekken. Dat het Nederland ook beweegt tot een hogere ticketbelasting dan die 7 euro of zelfs belasting op kerosine van 33 cent per liter, verwacht ik niet direct. Daar zal meer tijd voor nodig zijn.”

Enkele Europese landen zijn Nederland al voorgegaan. Zij hebben een belasting van minimaal 15 euro per ticket ingevoerd. Is Nederland te voorzichtig? “Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk en Noorwegen hebben een vliegtaks ingevoerd. De discussie die bij ons op uitgebreide schaal wordt gevoerd tussen alle belanghebbenden, heeft ook in die landen plaatsgevonden. Ondanks vergelijkbare bezwaren tegen invoering hebben die landen toch doorgezet, met een ticketprijsverhoging van minimaal 15 euro voor een vlucht binnen Europa tot 45 euro voor intercontinentale vluchten. In welke mate dit heeft gezorgd voor lagere passagiersaantallen en een reductie van de CO2-uitstoot is mij niet bekend.”

In 2008 heeft Nederland het al eens geprobeerd, maar na een jaar werd de vliegtaks al weer afgeschaft. Lukt het nu wel? “De urgentie is groter, Nederland heeft internationaal toezeggingen gedaan op het vlak van klimaatdoelen, waar ook de luchtvaart aan bij zal moeten dragen. Maar of het nu slaagt, is mede afhankelijk van de besluiten van andere Europese landen. Het weglekken van passagiers naar luchthavens vlak over de grens voor goedkopere tickets zal wel beperkter zijn dan in 2008, nu Duitsland al een vliegtaks heeft ingevoerd. In België wordt de discussie ook gevoerd, maar is nog geen besluit gevallen. Ik verwacht dat de Belgen wel mee zijn te krijgen.”

Al zou het slagen, dan nog vindt u 7 euro of zelfs 15 euro vliegtaks te weinig. Zijn we overal vanaf met een belasting op kerosine van 33 cent per liter? “Die zou zeker zorgen voor een flink grotere afname van passagiers en reductie van CO2-uitstoot dan bij een vliegtaks van 7 euro per ticket. Maar er is meer nodig dan een EU-rapport en het invoeren van belasting. Er moeten maatregelen komen die op een directe manier de uitstoot van CO2 verminderen. Als er een maximum wordt gesteld aan het gebruik van bunkerbrandstoffen in de luchtvaart, heeft dat een duidelijk effect. Vliegen wordt dan zonder twijfel fors duurder. Dan is er geen belastingheffing meer nodig.”

