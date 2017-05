Vliegreizigers Londen Heathrow wachten op stroom

Twee dagen na de computercrash van British Airways kampen reizigers nog altijd met de gevolgen ervan. Vanwege een stroomstoring zaterdagochtend annuleerde de vliegmaatschappij alle vluchten vanaf de Londense vliegvelden Heathrow en Gatwick. De vakantie van veel Britten kwam met piepende remmen tot stilstand.

Mark Stevens en zijn bruid Sarah hopen vandaag alsnog naar Athene te vliegen om hun eigen bruiloft te halen. Nadat hun vlucht zaterdag was gecanceld, belandden ze in frustrerend lange rijen. Het personeel wist lang niet meer dan de reizigers. "Een nachtmerrie. Diep in de nacht hoorden we pas meer over restitutie."

Omboeken bleek onmogelijk. Met z'n vijven - ouders, zus en bruidspaar - hebben ze voor veel geld een vlucht bij een andere maatschappij kunnen boeken. De bagage was al ingecheckt, dus het is nog zaak de koffers terug te krijgen. "Gelukkig is de trouwjurk al in Griekenland en hebben we de kostuums apart gehouden."

British Airways bood gestrande klanten 200 pond voor een hotelovernachting. Maar hotels in de omgeving van Heathrow vroegen volgens reizigers een veelvoud. Het bruidspaar kon terug naar huis in het graafschap Wiltshire. De 'big fat greek wedding' is voor komende zaterdag gepland, dus waarschijnlijk loopt het als in een romantische komedie met een sisser af.

Topman Alex Cruz zei gisteren dat de meeste IT-systemen weer draaiden, maar ook dat er nog steeds vluchten werden geannuleerd. Klanten die hun koffers kwijt zijn, krijgen die thuisgestuurd.

Geen cyberaanval Toen de systemen van British Airways wereldwijd platgingen, werd gedacht aan een cyberaanval. Maar volgens Cruz was de oorzaak een stroomstoring. Ook callcenters, de website en de mobiele app werden geraakt. De rest van de dag kon geen vliegtuig vertrekken, waardoor er ook geen ruimte was om passagiers van gelande vliegtuigen te laten uitstappen. Als de vertraging te ver oploopt, moet de bemanning worden gewisseld, omdat de diensten te lang worden. Een catastrofale kettingreactie. Een enkeling vond zaterdag trouwens zelf een oplossing: house-dj The Black Madonna moest draaien op een festival bij Amsterdam en besloot een privéjet te huren. Blijkbaar zijn alle in­for­ma­tie­dien­sten aan elkaar gekoppeld en heeft British Airways geen achtervang. Volgens de Engelse vakbond GMD was het allemaal te vermijden geweest. "In 2016 heeft British Airways honderden toegewijde IT-medewerkers overbodig verklaard en het werk naar India verplaatst." De hebzucht ging voor kwaliteit, volgens de bond. Hoe dan ook roept de storing vragen op. Blijkbaar zijn alle informatiediensten aan elkaar gekoppeld en heeft British Airways geen achtervang. Uniek is een storing als deze niet. In augustus vorig jaar zat het datacentrum van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta zonder stroom, met eveneens grote gevolgen voor het vliegverkeer. Delta liep toen 100 miljoen dollar aan inkomsten mis.

